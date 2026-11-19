Bundan önceki en düşük yıllık artış, Kovid-19 salgınının etkilerinin yoğun şekilde hissedildiği Mayıs 2020'de yüzde 16,9 olarak kayıtlara geçmişti.

Aradan geçen 77 aylık süreçte en yüksek artış ise yüzde 186,79 ile Ekim 2022'de görüldü.

Konut fiyatlarındaki artışın enflasyondan arındırılmış reel değeri ise ekimde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,6 geriledi. Böylece konut fiyatları reel olarak düşüşünü sürdürürken nominal artış oranı yaklaşık 6,5 yılın en düşük seviyesine indi.

Bundan önceki en yüksek reel düşüş ise yüzde 7,2 ile Ocak 2025'te görülmüştü.