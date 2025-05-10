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Yatırımcısına ardı ardına 24 ayda reel getiri sağlayan tek yatırım aracı

Külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yıllık bazda ardı ardına son 24 ayda reel getiri sağlayan tek yatırım aracı oldu.

10 Mayıs 2025 | 12:16
Son Güncellenme: 10 Mayıs 2025 | 12:18
Yatırımcısına ardı ardına 24 ayda reel getiri sağlayan tek yatırım aracı

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, son yıllarda küresel ölçekte artan jeopolitik risklerle birlikte yatırımcıların altına ilgisinde artış görüldü.

Rusya-Ukrayna Savaşı, İsrail'in Gazze'ye saldırıları, İsrail-İran gerilimi gibi süreçler, son yıllarda yatırımcıların "güvenli liman" olarak görülen altına ilgisini artıran bazı gelişmeler olarak değerlendiriliyor.

Bireysel yatırımcıların artan talebinin yanı sıra merkez bankalarının alım gerçekleştirmesiyle dolar bazında ons altın fiyatı da yükselişe geçti.

Son olarak ABD'de Donald Trump'ın açıkladığı ek tarifeler ve Çin ile ABD arasında artan ticari gerilim, değerli metale ilgiyi artırdı. Tüm bu gelişmelerin ardından ons altın, yakın zamanda fiyat rekorunu 3 bin 500 doların üzerine taşıdı.

24 ayın en iyisi külçe altın, en kötüsü DİBS

Tüm bu küresel gelişmelerle birlikte TÜİK tarafından reel getirileri incelenen finansal yatırım araçları arasında da külçe altının diğer yatırım araçlarından ayrışması dikkati çekti.

Buna göre, nisanda yıllık bazda Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından külçe altın yüzde 31,17, mevduat faizi (brüt) yüzde 16,26 ve avro yüzde 0,90 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağladı.

Devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 0,91, dolar yüzde 3,80 ve BIST 100 endeksi yüzde 20,29 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

Yatırım araçlarının son 2 yıldaki performansı incelendiğinde ise külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yıllık bazda ardı ardına son 24 ayın tamamında reel getiri imkanı verdi. Külçe altın bu ayların tamamında yıllık bazda reel getiri sağlayan tek yatırım aracı oldu.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yıllık bazda BİST 100 endeksi 24 ayın 16'sında yatırımcısını mutlu etti. Dolar 24 ayın 10'unda, avro ise 12'sinde reel getiri sağladı.

Mevduat faizi son 24 ayın 6'sında, DİBS 3'ünde yatırımcılarına Yİ-ÜFE'nin üzerinde reel getiri oluşturan yatırım araçları olarak kayıtlara geçti.

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