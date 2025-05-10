Borsada bu hafta en çok artan, azalan 3 hisse

Bu hafta yatırım araçlarından altın, borsa ve dolar kazandırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 2,43 değer kazanarak 9.390,51 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 9.032,54 ve en yüksek 9.421,36 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul mali endeksi yüzde 1,31 değer kaybıyla 10.861,10 puan, hizmetler endeksi yüzde 2,98 artışla 9.793,85 puan, sanayi endeksi yüzde 1,40 yükselişle 12.499,98 puan, teknoloji endeksi yüzde 8,93 kazançla 21.076,24 puan oldu.

KAZANDIRAN HİSSELER

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen, yüzde 28,28 ile Işıklar Enerji Yapı Holding oldu. Işıklar Enerji Yapı Holding'i yüzde 16,08 ile Oba Makarnacılık ve yüzde 14,95 ile ASELSAN izledi.

KAYBETTİREN HİSSELER

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler, yüzde 9,65 ile Tekfen Holding, yüzde 8,73 ile GrainTürk Holding ve yüzde 8,72 ile Sasa Polyester olarak sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 680 milyar 352 milyon lirayla ASELSAN, 425 milyar 40 milyon lirayla Garanti BBVA ve 408 milyar 300 milyon lirayla Enka İnşaat oldu.

ALTIN VE DOLAR YÜKSELDİ

24 ayar külçe altının gram fiyatı yüzde 2,72 artışla 4 bin 150 liraya, cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 2,69 değer kazancıyla 28 bin 55 liraya yükseldi.

Doların satış fiyatı yüzde 0,49 artışla 38,7450 lira, Euro’nun satış fiyatı ise yüzde 0,38 düşüşle 43,7070 lira oldu.

Geçen hafta 51,4700 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,17 değer kazanarak 51,5600 liraya yükseldi.

İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,02 yükselişle 46,7800 liradan alıcı buldu.

Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:

TL Yatırım Aracı Adı 2024 Sonu Fiyatı Geçen Hafta Sonu Fiyatı Bu Hafta Sonu Fiyatı Haftalık Değişim (%) 2024 Sonuna Göre Değişim (%) Külçe Altın 2.975,00 4.040,00 4.150,00 2,72 39,50 Cumhuriyet 20.180,00 27.320,00 28.055,00 2,69 39,02 ABD Doları 35,3580 38,5550 38,7450 0,49 9,58 Avro 36,7510 43,8730 43,7070 -0,38 18,93 İngiliz Sterlini 44,3080 51,4700 51,5600 0,17 16,37 İsviçre Frangı 39,0410 46,7700 46,7800 0,02 19,82

YATIRIM FONLARINDA BU HAFTA

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1,66, BES fonları yüzde 1,82 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 2,64 ile "Hisse Senedi Fonları" olurken gerileyen fon bulunmadı.

BES fonlarında ise en fazla yükseliş yüzde 2,79 ile "Hisse Senedi"nde görülürken, düşen fon olmadı.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:

Haftalık Yatırım Fonları Fon Kategori Haftalık Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Kazandıran (Adet) Fon Kategori Kaybettiren (Adet) Yatırım Fonları 1,66 1598 118 Borsa Yatırım Fonları 2,29 22 2 Borçlanma Araçları Fonları 1,03 80 0 Fon Sepeti Fonları 1,85 78 1 Hisse Senedi Fonları 2,64 152 3 Karma ve Değişken Fonlar 2,51 145 8 Katılım Fonları 1,58 66 0 Kıymetli Maden Fonları 2,34 18 0 Para Piyasası Fonları 0,92 67 0 Serbest Fon 1,47 992 106 Haftalık Emeklilik Fonları Emeklilik Fonları 1,82 390 3 Başlangıç Fonları 0,94 10 0 Borçlanma Araçları 1,20 45 0 Değişken 2,00 142 1 Devlet Katkısı 1,98 12 0 Endeks 1,49 5 0 Fon Sepeti Fonu 2,09 18 0 Hisse Senedi 2,79 33 0 Karma 2,63 9 0 Katılım 2,03 36 0 Kıymetli Madenler 1,62 14 1 OKS Katılım 1,12 23 1 OKS Standart 1,40 10 0 Para Piyasası 1,00 13 0 Standart 1,44 13 0 Yaşam Döngüsü/Hedef Fon 1,30 3 0

KAZANDIRAN FONLAR

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu, yüzde 49,65 ile Pardus Portföy Onbirinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) oldu.

Agesa Hayat ve Emeklilik AŞ Teknoloji Sektörü Yabancı Değişken Emeklilik Yatırım Fonu, yüzde 5,89'luk yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar Fon Adı Fon Fiyatı Getiri (%) PARDUS PORTFÖY ONBİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 0,897292 49,65 ALLBATROSS PORTFÖY GİSELDA SERBEST (TL) FON 6,417339 33,53 FONERİA PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 1,306398 24,17 ALLBATROSS PORTFÖY ATLAS SERBEST FON 0,818174 24,00 ATLAS PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (TL) FON 10,878491 21,59 TERA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN) 0,320657 20,78 AZİMUT PORTFÖY INOVA AGRO HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 47,977925 17,53 PARDUS PORTFÖY SANAYİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 1,104797 17,06 PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 1,93246 17,02 ATLAS PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON 0,798827 14,84 Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar Fon Adı Fon Fiyatı Getiri (%) AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ YABANCI DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,275189 5,89 BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,535628 4,88 GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. YENİ TEKNOLOJİLER HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,03755 4,66 ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KARMA GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1,013918 4,59 BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,041292 4,57 ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,075089 4,45 HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,051709 4,42 TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,281683 4,41 METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.TEKNOLOJİ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,017753 4,39 KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,022236 4,37

KAYBETTİREN FONLAR

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu, yüzde 80,70 ile Allbatross Portföy Atmaca Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) oldu.

Metlife Emeklilik ve Hayat AŞ Mutlak Getiri Hedefli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 1,11'lik düşüşle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle: