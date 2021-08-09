Ekonomik güven endeksi temmuzda bir önceki aya göre yüzde 2,3 artarak 100,1’e yükseldi. Böylelikle endeks, 37 ay aranın ardından ilk kez genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği ifade eden 100 eşik değerinin üzerine çıktı.

Artış, tüketici, reel kesim, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki yükselişlerden kaynaklandı. Endeks, 100’ün üzerindeki değerini son olarak Mayıs 2018’de görmüştü.

Reel kesim güven endeksi temmuzda aylık bazda yüzde 2,1 artarak 112,1 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 5,8 artarak 114,8 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 3,7 artarak 109,6 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 4,7 artarak 86,3 değerini aldı. Tüketici güven endeksi ise yüzde 2,7 azalarak 79,5 değerine düştü.