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Trump: İran uzun yıllar silah denetimlerine açık olacak

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın gelecekte uzun bir süre boyunca kapsamlı silah denetimlerini kabul edeceğini savundu. İsviçre’de devam eden ABD-İran görüşmelerinde, daha önce imzalanan mutabakatın ayrıntıları üzerinde çalışılırken, Washington cephesinden “başarılı nihai anlaşma” mesajı geldi.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Trump: İran uzun yıllar silah denetimlerine açık olacak

ABD Başkanı Donald Trump, Tahran yönetiminin "uzun bir süre boyunca" kapsamlı silah denetimlerini kabul edeceğini öne sürdü. Trump, sosyal medya hesabından İran ile devam eden müzakerelerde yer alan nükleer silah geliştirme konusuna yönelik açıklamada bulundu.

Trump’tan “nükleer dürüstlük” vurgusu

ABD Başkanı açıklamasında, "Herkes, İran'ın gelecekte uzun bir süre boyunca 'nükleer dürüstlük' sağlamak amacıyla kapsamlı silah denetimlerini kabul edeceğinin gayet iyi farkında." ifadesine yer verdi.

ABD ile İran heyetleri arasında İsviçre'nin Buergenstock bölgesindeki görüşmeler devam ederken, daha önce imzalanan mutabakat zaptındaki maddelerin detaylarının netleştirilmesi bekleniyor.

Vance: Nihai anlaşma için sağlam temel atıldı

İran ile hafta sonu gerçekleştirilen müzakerelerde oldukça iyi ilerleme kaydettiklerini belirten ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, "başarılı nihai anlaşma" için iyi bir temel attıklarını ifade etmişti.

Etiketler
nükleer trump iran ABD-İran anlaşması silah denetimi İran görüşmeleri
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