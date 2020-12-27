Covid-19 pandemisinin küresel ekonomide dünya savaşları kadar ağır bir iz bıraktığı 2020, Türkiye açısından da zorluklarla dolu bir yıl oldu. 2020’ye umutlu ve iyi başlayan ekonomi, 11 Mart’ta görülen ilk Covid-19 vakası ile birlikte hızlı bir bozulma sürecine girdi.

Özellikle nisan ve mayıs aylarında pandemi önlemleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasakları ile birlikte, yüzbinlerce işletme, fabrika faaliyetlerine ara vermek zorunda kaldı. Dünya ticaretindeki sert fren nedeni ile hem ihracatta hem de ithalatta büyük kayıplar yaşandı.

Bunun sonucunda yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,5 olarak gerçekleşen büyüme, ikinci çeyrekte yerini yüzde 9,9’luk sert bir küçülmeye bıraktı. Haziran başı ile birlikte geçilen normalleşme dönemi, kredi imkanlarının da artırılması ile ekonomide toparlanma yarattı.

Ancak sonbahar ile birlikte pandemide ikinci dalganın başlaması yılsonuna ilişkin umutları zayıflattı. Yine de 2020’de dünya ekonomisinde yüzde 4-5 oranında küçülme beklenirken, Türkiye’nin 2020’yi pozitif tarafta kapatması bekleniyor.

Son bir yılda hızla artan istihdam kaybı ve yükselen enflasyon ise 2021’e ilişkin beklentileri zora sokuyor. 2021 yılı, ekonomide 2020’den kalan sorunlara çare aramakla geçecek gibi görünüyor.

Araştırmanın ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.