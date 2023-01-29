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Bu harita hangi ülkede en çok hayali kurulan mesleğin ne olduğunu gösteriyor

Bir çalışmaya göre dünya Google'da Ekim 2021 ile Ekim 2022 arasındaki en fazla "nasıl pilot olunur" diye arattı. Araştırmaya göre dünyada en çok hayali kurulan meslek pilotluk. İşte araştırmadan yansıyan detaylar...

29 Ocak 2023 | 15:20
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Bu harita hangi ülkede en çok hayali kurulan mesleğin ne olduğunu gösteriyor

Arama motoru Google verilerine dayanan küresel bir harita, dünyadaki en popüler, en çok hayali kurulan meslekleri gösteriyor. Finansal hizmetler şirketi Remitly, Ekim 2021 ile Ekim 2022 arasında "nasıl olunur..." sorgusuyla yapılan global Google aramalarına dayalı bir çalışmaya imza attı. Bulgular, her ülkedeki en çok hayal edilen meslekleri de ortaya çıkarttı.

ZİRVEDE PİLOTLUK VAR

Dünyada en çok ilgi gören 20 meslek arasında pilotluk, yazarlık, dansçılık, YouTuberlık ve girişimcilik ilk beş sırayı aldı. 

6. sırada oyunculuk var. 9'uncu sırada şarkıcılık yer alıyor. Öğretmenlik 10'uncu, doktorluk 13'üncü, profesör 14'üncü, İtfaiyeci 16'ncı sırada yer aldı.

  • En çok "nasıl pilot olunur" araması yapan ülkeler arasında Kanada, ABD, İngiltere ve Avustralya yer alıyor. Pilotluk 25 ülkede ilk sırada yer aldı.
     
  • 2'nci sırada yazarlık var. Hindistan, Yeni Zelanda ve Güney Afrika'nın da aralarında bulunduğu 75 ülkede 800.000'den fazla küresel Google aramasıyla yazarlık en çok ilgi gören 2'nci meslek. 
     
  • 3'üncü sırada yer alan dansçı ise dünya genelinde 278 bin 720 arama ile Nijerya ve Gana’nın da aralarında bulunduğu ülkelerde en çok aranan meslek oldu.
     
  • Listenin 4'üncü sırasında Youtuber'lık var.

TÜRKİYE'DE İLK SIRADA OYUNCU OLMA HAYALİ VAR

  • Türkiye’de en çok oyuncu olmanın hayali kuruluyor. 176 bin 180 arama ile 6. sırada kendine yer bulan oyunculuk Türkiye ve Avusturya gibi ülkelerde ilk sırada.
  • Verilere göre Çin vatandaşlarının çoğu diyetisyen olma hayali kurarken, Lübnanlılar nasıl komedyen olabileceklerini merak ediyor.
  • Asya ülkelerinde şair, yazar, diyetisyen ve influencer gibi işler en üst sıralarda yer aldı.

 

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