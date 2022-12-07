2022 yılında belirsizliği yönetmek için ciddi mesai harcayan CEO ve satın alma ve tedarik liderlerinin 2023 yılı gündeminde ham madde maliyetlerindeki değişim, maliyet düşürme, finansal riskler ve dijitalleşme gibi başlıklar var.

Pandeminin yaralarının sarıldığı 2022, belirsizliklerle dolu bir yıl oldu. Ham madde maliyetlerindeki değişim ve tedarik zincirindeki kırılmalar gibi sorunlarla baş etmek zorunda kalan satın alma ve tedarik liderleri, yeni döneme uyum sağlamak için ciddi bir mesai harcadı.

Seçim gündeminin damga vuracağı 2023, soru işaretleriyle dolu bir yıl olacak gibi duruyor. İş dünyasının yeni döneme bakış açısını anlamak ve sektörün geleceğine ışık tutmak amacıyla Zer iş birliğiyle Ekonomist Dergisi olarak bu yıl ilk kez satın alma trendlerini ortaya koyan bir anket yaptık.

Türkiye’nin önemli şirketleri ve CEO’ları ve satın alma liderlerine yeni dönem satın alma beklentilerini sorduk. 76 ceo ve satın alma liderinin katıldığı ankette bazı sorularda 3 şık işaretlenmesi istendi.

Soru türüne göre bazı sorularda 300’ün üzerinde şık işaretlendi. Yaptığımız ankete göre satın alma kararlarını etkileyen öncelikli gündem maddeleri arasında yüzde 19,9 ile hammadde maliyetlerindeki değişim yer alıyor.

Onu ise 19,2’yle döviz kurlarındaki değişim ve yüzde 16,3’le maliyetlerin yükselmesi takip ediyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.