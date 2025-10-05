Dün açılışı yapıldı: İlçeyi rahatlayacak 3 yol projesi

Uraloğlu dün yaptığı açıklamada "Güzergahı kullanan araçların Ankara-Niğde Otoyolu ve Kapadokya bağlantısı kolaylaştı. Projenin tamamının hizmete alınmasıyla zamandan 149 milyon lira, akaryakıttan 29 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 178 milyon lira tasarruf edilecek, karbon emisyonu 1787 ton azaltılacak." ifadesini kullanmıştı.

3,7 kilometre uzunluğundaki Kaman şehir geçişinin bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında yenilendiğini belirten Uraloğlu, şunları kaydetmişti: "Güzergahtaki 2 hemzemin kavşak ile üstyapı ve sanat yapıları elden geçirilerek ulaşım konforunu artırdık. Çalışma, özellikle bayram ve tatil dönemlerinde, şehir merkezindeki trafik yoğunluğunu azaltacak, Kaman'ın sosyal ve ekonomik hayatına katkı sağlayacak."