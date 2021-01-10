Çalışma şekillerinin değiştiği 2020 yılına uzaktan çalışma ile esnek çalışma ve dijitalleşme damgasını vurdu. 2021’de insan kaynakları alanının gündeminde yetenek stratejileri, ödüllendirme politikaları ve esneklik olacak.

AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN

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Koronavirüs pandemisinin damga vurduğu 2020, çalışma şekillerinin hızlı ve geri dönülemez şekilde değiştiği bir yıl oldu. İnsan Kaynakları (İK), tüm şirketlerin ajandasında ilk sıraya oturdu.

Şirketler uzaktan çalışma ile esnek çalışma uygulamaları ve dijital dönüşüm konularına hızla uyum sağlamak zorunda kaldı. Dijital dönüşümü odağına almamış şirketler, bu dönemde çok zorlandı.

Şirketlerin diğer önemli sorunu ise esneklik oldu. Performans, değerlendirme, ödüllendirme başta olmak üzere tüm insan kaynakları süreçleri esnek yapılara adapte olmak için çabaladı.

ÜÇ BAŞLIK ÖNE ÇIKACAK

Mercer Türkiye Genel Müdürü Dinçer Güleyin, 2021 yılında öne çıkacak üç ana başlık olduğunu söylüyor. İlki ve en kritik olanlarından biri, bu dönüşüm sürecinden geçerken şirketlerin yetenek stratejilerini hızla gözden geçirmesi ve çalışanlarının becerilerini yeni döneme adapte etmek zorunda olmaları.

Dijitalleşmeyle birlikte, teknik ve davranışsal yetkinlikleri ölçmeyi sağlayan online değerlendirme araçları ve platformlarının kullanımı önümüzdeki dönemde daha da öne çıkacak. Dünya Ekonomik Forumu’nun son yayınladığı ‘Mesleklerin Geleceği’ raporuna göre, teknik becerilerin yanı sıra problem çözme, iş birliği ile çalışma, teknoloji kullanımı ve gelişim, aktif öğrenme, dayanıklılık ve esneklik gibi davranışsal ve bilişsel beceriler ön plana çıkıyor.

Bu kapsamda, beceri açığı ve çalışanlara yeni beceriler kazandırılması şirketlerin gündeminde olan ana konu başlıkları.

İkinci konu ödüllendirme politikaları. Şirketlerin kaynaklarını etkin değerlendirmesi gereken çok kritik zamanlardan geçtiğine dikkat çeken Dinçer Güleyin, “Ödüllendirme politikalarını esnek yapılara ve farklı jenerasyonların ve çalışan gruplarının taleplerine uygun hale getiren şirketler yeni dönemin

kazananı olacak” diyor. Bir diğer konu; esneklik. Esnek sistemlere ve esnek çalışma modellerine geçişin önümüzdeki dönemde de hibrit olarak devam etmesi bekleniyor.

DİJİTAL İŞLER TALEP GÖRÜYOR

İşsizliğin ciddi bir sorun olarak gündeme oturduğu bu dönemde, e-ticaret ve bilişim, istihdamda hız kesmeden devam eden sektörler oldu.

Buna bağlı olarak yazılım uzmanları/mühendisleri, AR-GE mühendisleri, mobil uygulama geliştiriciler, ürün geliştirme yöneticileri, kullanıcı deneyimi uzmanları, kullanıcı arayüz tasarımı uzmanları, sistem mühendisleri, veri analitiği uzmanları gibi teknoloji alanında çalışan pozisyonlar öne çıkmaya başladı.

Kariyet.net’in bu yıl içinde yayınlanan yeni iş ilanı sayısına göre yaptığı değerlendirmeye göre; yapı, mobilya-aksesuar, elektrik-elektronik, kimya, bilişim, enerji, otomotiv, taşımacılık gibi geleneksel sektörlerde aylık ortalamalar pandemiye rağmen 2019 yılının altına düşmedi. Bu sektörlerin, 2021 yılı için de lokomotif sektörler olması bekleniyor.

DÖRT ANA TREND

Geleceğe odaklanma

Bilimle anlamlandırma

Deneyimi harekete geçirme

Yeni beceriler kazanma yarışı (reskill-upskill) Kaynak: Mercer Küresel Yetenek Trendleri araştırması

FATİH UYSAL KARİYET.NET GENEL MÜDÜRÜ

“VİRÜS TAKİPÇİLERİ ORTAYA ÇIKTI”

“Bu dönemde ortaya çıkan yeni iş kolları arasında; çalışma alanlarında test sürecini yöneten Covid-19 testçileri, kronik hastalığı olmayan Covid-19 hasta bakıcıları, potansiyel hastaları arayarak bilgi veren ve takibini yapan virüs takipçileri, personelin ve müşterilerin ateşlerinin ölçülmesinden sorumlu olan ateş ölçenleri sayabiliriz.”