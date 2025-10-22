KOSGEB destek programı başvuruları ne zaman bitiyor? Destekten kimler yararlanabiliyor?

KOSGEB'in, yeni iş kurmak veya mevcut işini geliştirmek isteyen girişimcilere yönelik sunduğu ve büyük ilgi gören finansal destek programının detayları, başvuru süresinin sonuna yaklaşılmasıyla yeniden gündeme geldi. KOSGEB, Girişimci Destek Programı - İş Geliştirme Desteği kapsamında 2 milyon liraya kadar geri ödemeli destek sağıyor. KOSGEB Girişimci Destek Programı İş Geliştirme Desteği 3. dönem başvuruları 1 Ekim tarihinde başlamıştı.

KOSGEB destek programı başvuruları ne zaman bitiyor?

KOSGEB Girişimci Destek Programı İş Geliştirme Desteği 3. dönem başvuruları 31 Ekim 2025 tarihinde sona erecek.

Kimler yararlanabiliyor?

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlara ve program detaylarına göre, KOSGEB'in 2 milyon liraya kadar destek sağladığı Girişimci Destek Programı - İş Geliştirme Desteği kapsamında desteklenen sektörler ve gider kalemleri şunlardır:

Desteklenen Başlıca Sektörler

"İş Geliştirme Desteği" özellikle stratejik öneme sahip ve yüksek katma değer üreten sektörlere odaklanmaktadır:

İmalat

Bilişim

Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri

Daha spesifik olarak, "İş Geliştirme Desteği" için başvurabilecek sektörler:

Telekomünikasyon

Bilgisayar Programlama, Danışmanlık ve İlgili Faaliyetler

Bilişim Altyapısı, Veri İşleme, Barındırma ve Diğer Bilgi Hizmeti Faaliyetleri

Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri

Not: Program kapsamında yer alan "İş Kurma Desteği"ne ise KOSGEB tarafından belirlenen ve desteklenen sektörlerde faaliyet gösteren tüm işletmeler başvurabilmektedir.

Desteklenen Gider Kalemleri

Bakan Kacır'ın belirttiği üzere, bu programda desteklenen temel gider kalemleri şunlardır:

Personel Giderleri

Yazılım Giderleri

Makine-Teçhizat ve Kalıp Giderleri

Hizmet Alımı Giderleri

Önemli Finansal Bilgiler

Maksimum Destek Limiti: 2 milyon TL'ye kadar.

Geri Ödeme Başlangıcı: Geri ödemeler, destek süreci tamamlandıktan 36 ay sonra başlayacaktır.

Başvuru Tarihleri: Destek programının 2025 yılı 3. dönem başvuruları 1-31 Ekim 2025 tarihleri arasında yapılacaktır.

Sağlanan Destek (Önceki Dönemler): Programın ilk iki döneminde 1127 projeye 1 milyar 620 milyon lira destek sağlanmıştır.