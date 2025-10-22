AFAD personel alımı ne zaman, başvuru nasıl yapılır? 2025 AFAD personel alımı alımı şartları neler?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere yapacağı toplam 1250 sözleşmeli personel alımının resmi duyurusunu gerçekleştirdi. Alıma ilişkin ilan, 22 Ekim tarihli Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
AFAD PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılacak olan 1250 sözleşmeli personel alımına ilişkin başvuru tarihleri ve yöntemi kesinleşti.
Adaylar, başvurularını 5 Kasım 2025 Salı günü saat 10:00'da başlatabilecek ve başvurular 11 Kasım 2025 Pazartesi günü saat 17:00'ye kadar devam edecek.
Son başvuru tarihinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacak.
AFAD PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Başvurular sadece elektronik ortamda kabul edilecek olup, adayların bu süre zarfında:
e-Devlet üzerinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı/Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım sekmesini,
Veya doğrudan Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) adresini kullanmaları gerekmektedir.
Süresi içinde usulüne uygun olarak yapılmayan başvurular dikkate alınmayacak.
Alımlara ilişkin detaylı bilgilere, Resmi Gazete'nin "Çeşitli İlanlar" bölümünden ve AFAD'ın internet sitesindeki duyurudan ulaşılabilecek.
AFAD PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından alınacak 1250 sözleşmeli personel (Arama ve Kurtarma Teknikeri/Teknisyeni) için Resmi Gazete'de yayımlanan ilanla belirlenen genel başvuru şartları şunlardır:
2.1.1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
2.1.2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
2.1.4. Askerlik Durumu: Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
2.1.5. Yaş Şartı: Son başvuru tarihi itibarıyla 30 (otuz) yaşından gün almamış olmak (11.11.1996 tarihinde veya sonrasında doğmuş olmak).
2.1.6. Sürücü Belgesi: Son başvuru tarihi itibarıyla en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
2.1.7. Boy ve Kilo Şartı (Fiziksel Yeterlilik): Tartılma ve ölçülme çıplak ayakla olmak kaydıyla:
Erkeklerde: En az 1.65 metre, en fazla 1.90 metre boyunda olmak.
Kadınlarda: En az 1.60 metre, en fazla 1.85 metre boyunda olmak.
Boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (±)10 kg'dan fazla fark olmamak. (Boy-kilo ölçümleri uygulama sınavı öncesinde yapılacak ve uygun olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.)
KONTENJAN VE KADRO DAĞILIMI
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere gerçekleştireceği büyük personel alımının kadro dağılımını kesinleştirdi. 22 Ekim tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, alımlar giriş (uygulama ve sözlü) sınavıyla yapılacaktır.
AFAD Alım Kadroları ve Sayıları:
|Kadro Unvanı
|Alım Sayısı
|Sözleşmeli Arama ve Kurtarma Teknikeri
|77 kişi
|Sözleşmeli Arama ve Kurtarma Teknisyeni
|1173 kişi
|Toplam
|1250 kişi