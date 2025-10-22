AFAD personel alımı ne zaman, başvuru nasıl yapılır? 2025 AFAD personel alımı alımı şartları neler?

AFAD PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından alınacak 1250 sözleşmeli personel (Arama ve Kurtarma Teknikeri/Teknisyeni) için Resmi Gazete'de yayımlanan ilanla belirlenen genel başvuru şartları şunlardır:

2.1.1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2.1.2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

2.1.4. Askerlik Durumu: Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

2.1.5. Yaş Şartı: Son başvuru tarihi itibarıyla 30 (otuz) yaşından gün almamış olmak (11.11.1996 tarihinde veya sonrasında doğmuş olmak).

2.1.6. Sürücü Belgesi: Son başvuru tarihi itibarıyla en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

2.1.7. Boy ve Kilo Şartı (Fiziksel Yeterlilik): Tartılma ve ölçülme çıplak ayakla olmak kaydıyla:

Erkeklerde: En az 1.65 metre, en fazla 1.90 metre boyunda olmak.

Kadınlarda: En az 1.60 metre, en fazla 1.85 metre boyunda olmak.

Boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (±)10 kg'dan fazla fark olmamak. (Boy-kilo ölçümleri uygulama sınavı öncesinde yapılacak ve uygun olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.)

KONTENJAN VE KADRO DAĞILIMI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere gerçekleştireceği büyük personel alımının kadro dağılımını kesinleştirdi. 22 Ekim tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, alımlar giriş (uygulama ve sözlü) sınavıyla yapılacaktır.

AFAD Alım Kadroları ve Sayıları: