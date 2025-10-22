EGM promosyonu ne zaman yatacak? 2025 EGM polis promosyonu ne kadar oldu?

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, personel maaş ve ücret ödemelerine ilişkin üç yıllık (2025-2028) promosyon ihalesi sonuçlandı.

EGM PROMOSYONU NE ZAMAN YATACAK?

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) personelinin 2025-2028 yıllarını kapsayan promosyon ihalesini Türkiye İş Bankası A.Ş.'nin 100.000 TLteklifiyle kazanmasının ardından, ödeme tarihi konusundaki belirsizlik devam etmektedir.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinden henüz kesin bir ödeme tarihi açıklaması yapılmamıştır.

İhaleyi kazanan İş Bankası ile EGM arasındaki yeni protokolün ne zaman yürürlüğe gireceğine dair net bir tarih paylaşılmamıştır.

Yeni protokolün, mevcut anlaşmanın sona ermesinin ardından, 2025 Kasım ayı içerisinde yürürlüğe girmesi beklenmektedir. Bu beklenti, 2022 yılındaki protokolün 1 Kasım 2022'de yürürlüğe girmiş olmasına dayanmaktadır.

POLİS PROMOSYONU NE KADAR OLDU?

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) personelinin 2025-2028 yıllarını kapsayan banka maaş promosyon ihalesi, yaşanan rekabet ve İçişleri Bakanı'nın devreye girmesiyle rekor bir rakamla sonuçlandı.

İhale Detayları ve Süreç:

İhale Tarihi: 21 Ekim 2025

İlk En Yüksek Teklifler: Türkiye Vakıflar Bankası 90.000 TL ve Türkiye İş Bankası 88.500 TL teklif verdi.

Bakanın Girişimi: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürü ve ihale komisyonu üyelerini kabul ederek, en yüksek teklifi veren her iki bankanın da aranarak tekliflerini yeniden değerlendirmeleri talebinde bulundu.

Nihai Teklifler:

Türkiye Vakıflar Bankası: Teklifinde değişiklik yapmadı (90.000 TL).

Türkiye İş Bankası: Teklifini 100.000 TL'ye yükseltti.

Nihai Sonuç:

Yapılan nihai değerlendirme sonucunda, İhale Komisyonu tarafından Türkiye İş Bankası'nın 100.000 TL'lik teklifi en yüksek teklif olarak kabul edildi.

Promosyon Miktarı:

EGM personeline, 2025-2028 yıllarını kapsayan üç yıllık dönem için personel başına 100.000 TL (Yüz bin Türk Lirası) tutarında promosyon ödemesi yapılması uygun bulundu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Emniyet Teşkilatımızın tüm değerli mensuplarına hayırlı olması dileğimle." ifadelerini kullandı.