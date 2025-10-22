28 Ekim tatil mi, yarım gün mü? 28 Ekim salı günü nereler kapalı olacak?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na kısa bir süre kala, İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere tüm büyükşehirlerde ve Türkiye genelinde bayram coşkusuna yönelik hazırlıklar başladı. Resmi tatil olması sebebiyle, 28 ve 29 Ekim tarihlerinde kamu kurumları ve bazı özel sektör kuruluşlarının çalışma düzeninde değişiklikler yaşanacak.

28 EKİM OKULLAR VE ÜNİVERSİTELER YARIM GÜN MÜ?

28 Ekim Salı (Arife Günü): Resmi tatil mevzuatına göre, saat 13.00'ten sonra resmi tatil başlayacak. 28 Ekim Salı günü öğleden sonra eğitim faaliyetlerine ara verecek, öğrenciler ve öğretim kadrosu için tatil başlamış olacak.

28-29 EKİM TATİLDE KAPALI OLAN YERLER

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla resmi tatil takvimi kesinleşti. İşte 28 ve 29 Ekim'deki işleyişe dair detaylar:

28 Ekim Salı Günü Hizmet Durumu:

Cumhuriyet Bayramı arifesi olan 28 Ekim Salı günü saat 13.00'e kadar kamu kurumları, okullar, üniversiteler, bankalar ve birçok işletme normal çalışma düzeninde hizmet vermeye devam edecek.

Saat 13.00 itibarıyla resmi tatil başlayacağı için, vatandaşların resmi işlemlerini ve bankacılık faaliyetlerini bu saatten önce tamamlamaları gerekmektedir.

29 Ekim Çarşamba Günü Kapalı Olacak Kurumlar:

Cumhuriyet Bayramı'nın tam gün resmi tatil olması sebebiyle 29 Ekim Çarşamba günü aşağıdaki tüm kurum ve kuruluşlar kapalı olacaktır:

Okullar ve Üniversiteler

Belediyeler ve Valilikler

Nüfus Müdürlükleri, Muhtarlıklar

Kargo Firmaları

Noterler

Bankalar

Borsa İstanbul

Eczaneler (Nöbetçi eczane sistemi devrede olacaktır.)

Sağlık Ocakları (Aile Sağlığı Merkezleri)

Hastaneler (Sadece Acil Servisler kesintisiz hizmet verecektir.)

Mesai Başlangıcı:

Resmi tatil sebebiyle kapalı olan tüm kurum ve kuruluşlar, 30 Ekim Perşembe günü itibarıyla normal mesai saatlerindeki çalışma düzenine geri dönecek ve vatandaşlara hizmet vermeye başlayacak.