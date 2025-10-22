Hukuk fakültesi mezunlarının mesleki kariyerlerine yön verecek önemli bir adım olan Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı'nın (2025-HMGS/2) sonuçları için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından 28 Eylül 2025 tarihinde tamamlanan bu yılın ikinci HMGS sınavı, başarılı olan adaylara hâkimlik-savcılık sınavlarına girme, avukatlık veya noterlik stajına başlama hakkını resmen tanımaktadır. Bu nedenle, sonuç tarihi hukukçu adayları için büyük bir önem taşımaktadır.

HMGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı'nın (2025-HMGS/2) sonuç tarihi, yayımlanan 2025 sınav takvimi ile kesinleşti.

Adayların uzun süredir merakla beklediği HMGS/2 sonuçları, 23 Ekim 2025 Perşembe günü açıklanacak.

HMGS SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI

Sınava katılan adaylar, sonuçlarını bu tarihten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenerek sınav süreçlerini tamamlayacaklardır.