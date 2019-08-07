Erişim’e yeni genel müdür yardımcısı
Bankacılık, finans ve sigorta sektörlerinde hizmet veren Erişim Müşteri Hizmetleri’nin genel müdür yardımcılığı görevine Utku Büyükaksoy atandı.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Büyükaksoy, Türkiye İş Bankası bünyesinde yazılım uzmanı, yazılım tasarımcısı, proje yöneticisi ve müdür yardımcısı olarak görev yaptıktan sonra Softtech şirketinde çağrı merkezi, mobil bankacılık ve bankamatik çözümlerini geliştiren yazılım ekiplerini yönetti.
2015 yılında operasyon ve gelişim faaliyetlerinden sorumlu direktör olarak Erişim ailesine katıldı.
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