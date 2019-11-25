Müşteri deneyimine odaklanacak
Dünyanın 47 ülkesinde ürünlerini müşterileriyle buluşturan, Türkiye dahil 17 ülkede pazar lideri olan LC Waikiki, 2023 vizyonu doğrultusunda üst düzey organizasyon yapısını güçlendirmeye devam ediyor.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
LC Waikiki’de mağazacılık genel müdürü pozisyonuna Berna Akyüz Öğüt atandı. Öğüt, LC Waikiki’nin müşteri deneyimini odağına alan büyüme stratejisini yönetecek.
Markanın 2023 yılı sonuna kadar Avrupa’nın en başarılı üç moda perakendecisinden biri olma ve 10 milyar dolar ciroya ulaşma hedefleri için çalışacak.
Öğüt’ün mesleki kariyeri boyunca görev aldığı şirketler arasında Genpa, Avea, Turkcell ve Yıldız Holding bulunuyor.
Berna Akyüz Öğüt, son olarak English Home’un genel müdürlüğü görevini yürütüyordu.
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