Tur Assist’e yeni genel müdür
İspanyol Mapfre Asistencia’nın Türkiye ofisi olarak 1996 yılından bu yana hizmetlerine devam eden Tur Assist, yol yardımdan çekiciye, konut onarımdan hava ambulansına, farklı alanlarda toplam 6 bini aşkın hizmet sunan bir şirket.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Yeni yılla birlikte Tur Assist’te üst düzey bir atama gerçekleşti. 2013 yılından bugüne de Tur Assist’in genel müdürü olarak görev alan Cemal Fenercioğlu emekliye ayrılırken, Fenercioğlu’ndan boşalan genel müdürlük koltuğuna ise Nevra Yener getirildi.
Nevra Yener, iş hayatına 1990 yılında NCR Bilişim Sistemleri AŞ’de başladı. Ardından A.T. Kearney’de finansal kurumlar grubunda başkanlık yaptı.
Aksigorta’da ve Genworth Financial üst düzey yöneticilik yaptı. Yener, son olarak Demir Hayat Sigorta’da CEO olarak görev çalışıyordu.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?