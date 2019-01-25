Üst düzey atama
Türkiye iklimlendirme sektörünün önemli oyuncularından Form Şirketler Grubu’nun merkezi klima sistemleri satış ve uygulamalarından sorumlu iştiraki Form Endüstri Ürünleri’nde üst düzey bir atama gerçekleştirildi.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Toni Timirci, Form Endüstri Ürünleri’nde genel müdürlük görevine getirildi.
İş yaşamına 1994 yılında İma Mühendislik’te satış mühendisi olarak başlayan Timirci, 2013-2018 yılları arasında Danfoss’ta görev aldı.
Danfoss’ta ülke müdürü olarak başladığı görevine 2016 ile 2018 yılları arasında bölge satış direktörü olarak devam eden Timirci, Türkiye dışında İran, Azerbaycan, Afganistan ve Pakistan bölgelerinin görev ve sorumluluklarını da üstlendi.
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