BES’e güven oranı yükseliyor
“Katılım Emeklilik, Türk halkının sigorta ve bireysel emeklilikle ilgili algısını ölçmek için ‘Sigorta Okuryazarlığı Araştırması’ gerçekleştirdi.
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Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, araştırmayla ilgili sonuçları başlıklar halinde şöyle anlatıyor:
• Gerçekleştirdiğimiz araştırmayla Türk halkına gelecekten ne derece endişe duyduklarını sorduğumuzda, çalışmayanların çalışanlara göre daha yüksek oranda endişe duyduğunu gördük. Emeklilikte harcamalarını karşılamak konusunda da endişe duyanların oranının yüzde 59,2 olduğunu gözlemledik.
• Sigorta yaptırmayı yararlı bulanların oranı yüzde 72 ancak sigorta sahiplik oranı henüz yeterli seviyede değil. BES ve sigorta ürünleri ile bu ürünlere inanan vatandaşlarımızı buluşturmalıyız. Halkımızın tamamını BES ile geleceğe güvenle bakar hale getirmeliyiz.
• Halkımızın yüzde 73,4’ü ‘Çocuğumuzun eğitim masraflarıyla ilgili kaygım var’ diyor ancak kaygısı olanların yüzde 76,3’ü bu konuda bir şey yapmamayı tercih ediyor. Bu noktada eğitim sigortası yaptırarak çocuklarının eğitimini güvence altına alabileceklerini anlatmamız gerek.
• Örneğin bizim sunduğumuz, 18-65 yaş arasındaki sağlıklı herkesin yararlanabildiği Eğitim Güvencesi Hayat Sigortası’nda çocukların eğitim süresine bağlı olarak sigorta poliçesinin süresi iki yıl ile 20 yıl arasında tercih edilebiliyor. Katılım Emeklilik’in eğitim sigortası sayesinde çocuğunuzun eğitimi, başınıza gelebilecek beklenmedik olaylara karşı sekteye uğramadan, aynı standartlarda devam edebilir.
• Teminat tutarı, sigorta başlangıç tarihinde yıllık eğitim masraflarına, beklentinize ve sigorta süresine göre sizin tarafınızdan belirlenebiliyor. Her yıl kalan sigorta süresi ile de doğru orantılı olarak azalıyor.
• Oluşturulan demografik kırılımlar sonucunda ise halkımızın yüzde 29’unun bireysel emeklilik ve özel sağlık sigortasının yarar sağladığını düşündüğünü ancak herhangi bir sigorta ihtiyacı olduğunda ne yapacağını ve nereden bilgi alacağını bilmediğini öğrendik.
• Türk halkına tasarruflarını nasıl değerlendirdiklerini sorduğumuzda, bireysel emeklilik fonlarıyla diyenlerin oranının yüzde 23,4 ile para biriktirmek diyenlerin ardından ikinci sırada yer aldığını gördük. Bu, çok değerli bir veri. BES’e güven oranı yükseliyor.
• Bu talebi aksiyona geçirmek için daha fazla çalışmalıyız. Çünkü kişinin geliri ne olursa olsun az parayla tasarruf yapılabilen ve en masrafsız alternatif BES. Hem kendi geleceğini hem de aile üyelerinin geleceğini küçük küçük birikimlerle planlamak isteyenlere BES’i anlatmaya devam etmeliyiz. Emeklilik döneminde adeta ikinci bir maaş gibi ek birikimlerinin rahatlığını herkes yaşamalı. Bireysel emekliliğe girmek çok kritik bir adım ancak asıl mühim olan sistemde kalmak, uzun vadeli düşünmek.
• Bu nedenlerden dolayı halkımızın sigorta okuryazarlık seviyesini yükseltmek, tasarruf bilinci oluşturmak ve gelecekte oluşabilecek birçok finansal sorunun bugünden önünün alınabileceğini anlatmak için sigorta konusunda bilgilendirme çalışmalarımızı arttırmaya, tüm halkımıza tasarruf eğitimleri sunmaya karar verdik.
Bir sonraki araştırmamızda halkımızın sigorta okuryazarlık seviyesinin yükseldiğini göreceğimize inancımız tam.
BES’TEN KADIN İSTİHDAMINA DESTEK
Bireysel Emeklilik Sisteminde olan ilginin artması farklı sektörlerin de bu alanda iş birliğine gitmesine yardımcı oluyor. Turkcell Global Bilgi ile Katılım Emeklilik, istihdam alanında iş birliğine imza attı.
Katılım Emeklilik, müşterilerine evden çalışan temsilcilerle hizmet verme kararı aldı. Projede, özellikle her ilde yaşayan kadınların iş hayatına katılması hedefleniyor.
Sektörde bir ilki hayata geçiren Katılım Emeklilik, evden çalışan müşteri temsilcileriyle hem Türkiye istihdamına katkı sunacak hem de kadınların ekonomiye katkılarını artıracak.
Hizmet verdikleri ilk günden bu yana sigortacılık sistemine yeni bir anlayış kazandırdıklarını belirten Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, konuyla ilgili şunları söylüyor: “Katılım Emeklilik beş yıl gibi kısa bir sürede sektörde birçok yeniliğe imza atmayı başardı.
Faizsiz sigortacılıkta yenilikçi anlayışımız sayesinde sektörün önemli şirketleri arasında yerimizi almış durumdayız. İşimiz gereği odağımızda insan olduğu için sağladığımız faydaları sadece sigorta ürünlerimiz ile sınırlı tutmuyoruz.
Daha geniş bir perspektiften düşünerek insanların hayatına dokunmak gayretindeyiz. Bu bağlamda hayata geçirdiğimiz evden çalışma sistemi ile sektörde bir ilke daha imza atmanın gururunu yaşıyoruz”
“FAİZLER DAHA DA YÜKSELEBİLİR”
SENEM UĞURLU
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“Küresel büyümenin yavaşlamasına ve ticaretin daralmasına dair endişelerle global piyasalarda risk iştahının bozulduğu bir haftayı geride bıraktık. Dolar endeksi 97,60’a kadar yükseldi. Amerikan 10 yıllık tahvilleri yüzde 2,76’lardan yüzde 2,62’ye geriledi.
Çin hükümeti yüzde 6,5 olan büyüme hedefini 2019 için yüzde 6-6,5’e çekti ve büyümeyi desteklemek için mali teşvikler açıkladı. Avrupa Merkez Bankası (ECB) ise kredi vermelerini teşvik edecek şekilde eskisinden daha büyük bir likidite desteğinin eylül ayında başlayacağı belirtti.
Üçüncü çeyrek sonuna kadar sabit tutulacağı belirtilen faizin yıl sonuna kadar sabit tutulacağını ekledi. Yurtiçinde ise şubat ayında enflasyon beklentinin altında kaldı ve yıllık TÜFE enflasyonu yüzde 20,35’ten yüzde 19,7ye geriledi.
Merkez Bankası sıkı duruşunu koruma kararı aldı ve yüzde 24 seviyesindeki politika faizini değiştirmedi. Gerekirse ilave sıkılaşma yapılacağını da ekledi. Ancak global risk iştahındaki bozulmayla gelişmekte olan ülkelerde (GOÜ) yaşanan satış dalgası, Türk finansal varlıklarını da etkiledi.
10 yıllık tahvil faizleri yüzde 15,70’lere kadar yükseldi. Yurtdışındaki veri akışının oldukça yoğun olduğu bu haftada, global satış dalgasının derinleşmesi halinde faizlerin daha da yükselebileceğini düşünüyoruz.”
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