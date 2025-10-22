Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? 2025 TCMB ekim ayı PPK faiz beklentisi

Merkez Bankası faiz kararı açıklamasının ne zaman, saat kaçta yapılacağı merak konusu olurken altın, dolar ve borsa gibi kalemlere yatırım yapanlar konuya ilişkin araştırmalarına hız verdi. Yurt içi piyasaların yönünü belirleyecek olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) Ekim ayı faiz kararı için tarih ve saat netleşti.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Tarih: 23 Ekim 2025 Perşembe

Saat: 14.00

TCMB, Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından faiz kararını aynı gün saat 14.00'te kamuoyuna duyuracak ve piyasalar bu karara göre yön bulacak.

EKONOMİSTLERİN FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Yurt içi piyasaların gözü kulağı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 23 Ekim Perşembe günü açıklayacağı faiz kararında.

Faiz İndirimi Beklentileri:

AA Finans Beklentisi: Ankete katılan ekonomistler, TCMB'nin politika faizini 100 baz puan (bps) indirerek %39,50'ye çekmesini bekliyor.

JPMorgan Revizesi: Global yatırım kuruluşu JPMorgan, daha önceki 150 baz puanlık indirim beklentisini 100 baz puana revize etti. Bu revizenin gerekçesi, Ağustos ve Eylül aylarında gerçekleşen enflasyon rakamlarındaki yukarı yönlü sürprizler oldu.

Yıl Sonu Öngörüleri:

JPMorgan, daha temkinli bir indirim beklerken, yıl sonuna dair de tahminlerini güncelledi:

2025 Yıl Sonu Enflasyon Beklentisi: %31,5'ten %32'ye yükseltildi.

Aralık Ayı Faiz İndirimi Beklentisi: 100 baz puan.

2025 Yıl Sonu Politika Faizi Öngörüsü: %38,5 olarak belirlendi.

Olası bir faiz indiriminin büyüklüğü, dolar/TL kuru, Borsa İstanbul (BIST 100) ve altın fiyatları gibi ana finansal kalemler üzerindeki etkileri açısından yakından takip edilecek.

