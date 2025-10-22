İŞKUR 2 bin 764 işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanlığı İŞKUR kura çekiliş tarihi

İŞKUR İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?

Kura çekimi sürecinin tamamlanmasının ardından, noter huzurunda belirlenen asil ve yedek adayların isim listesi için beklenen duyuru adresi belli oldu.

Adaylar, kura sonuçlarını gösteren resmî listeye, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün internet adresi olan https://yhgm.saglik.gov.tr üzerinden ulaşabilecekler. Adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacağı için, bu adresi takip etmeleri büyük önem taşımaktadır.