İŞKUR 2 bin 764 işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanlığı İŞKUR kura çekiliş tarihi

Sağlık Bakanlığı'nın 2025 yılı kapsamında Türkiye genelinde gerçekleştireceği 2 bin 764 sürekli işçi alımı süreci, 8-13 Ekim tarihleri arasında İŞKUR üzerinden alınan başvurularla tamamlandı. Şimdi gözler, alım sürecinin en kritik aşaması olan noter kurası çekimi tarihine çevrildi.
SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI 2025 KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Sağlık Bakanlığı'nın merakla beklenen işçi alımı sonuçları, adayları sevindirecek bir yöntemle belirlenecek: yazılı veya sözlü sınav yapılmayacak, kazananlar doğrudan kura yöntemiyle belirlenecek.
İşte kura çekimi detayları:
Tarih: 12 Kasım 2025 Çarşamba
Saatler: 09.00 - 18.00 arasında
Yer: Ankara
Yayın: Kura çekimi, şeffaflık gereği Bakanlığın resmî YouTube hesabından canlı olarak yayınlanacak, böylece tüm adaylar süreci anlık olarak takip edebilecek.
İŞKUR İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?
Kura çekimi sürecinin tamamlanmasının ardından, noter huzurunda belirlenen asil ve yedek adayların isim listesi için beklenen duyuru adresi belli oldu.
Adaylar, kura sonuçlarını gösteren resmî listeye, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün internet adresi olan https://yhgm.saglik.gov.tr üzerinden ulaşabilecekler. Adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacağı için, bu adresi takip etmeleri büyük önem taşımaktadır.
Kura Sonrası İstenen Belgeler ve Süreç
Sağlık Bakanlığı'nın sürekli işçi alımı için noter kurası çekildikten sonra, asil olarak yerleştirilmeye hak kazanan adaylar için süreç devam edecektir.
Belge Teslimi: Asil listede yer alan adaylardan, atama işlemlerinin tamamlanması için gerekli olan belgeleri belirlenen süre içerisinde teslim etmeleri istenecektir.
Göreve Başlatılmama Durumu: Yerleştirildiği kadronun nitelik ve şartlarını taşıdığı halde, istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.
Yedek Adayların Devreye Girmesi:
Asil adaylardan boş kalan pozisyonlar için yedek adaylar sırasıyla davet edilecektir. Yedek adayların davet edileceği durumlar şunlardır:
Başvuru yapmayanlar,
Belirlenen süre içinde müracaat etmeyenler,
Başvuru şartlarını taşımayanlar,
Farklı sebeplerle ataması yapılıp göreve başlamayanlar (feragat edenler).
Deneme Süresi ve Yedek Ataması:
İşe başladıktan sonra bir aylık deneme süresi içerisinde sözleşmesi feshedilenler
Deneme süresi içinde kendi isteğiyle sözleşmesini feshedenler
Bu durumlarda da boşalan pozisyonlara, yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle yeniden atama yapılabilecektir.