Üç takım tarihlerinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne katılıyor

Kazakistan temsilcisi Kairat, Kıbrıs Rum Kesimi takımı Pafos ve Norveç ekibi Bodo/Glimt tarihlerinde ilk kez turnuvaya katılma hakkını elde etti.


Son Güncellenme:
UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'nda Kazak takımı Kairat, 0-0'ın rövanşında İskoç futbolunun köklü ekibi Celtic'i penaltı atışlarında eleyerek Devler Ligi'ne katılım hakkı kazandı. Ev sahibinde kaleci Anarbekov, 3 penaltı atışını kurtardı. Kazakistan takımı, penaltı atışlarında güçlü rakibine karşı 3-2'lik üstünlük sağlayarak lig aşamasına katılım hakkı elde etti. Kairat, Şampiyonlar Ligi elemelerine 1. turdan başlarken, sırasıyla Olimpija, KuPS Kuopio, Slovan Bratislava ve Celtic'i eledi.

Play-off turu rövanş maçlarının ardından Bodo/Glimt ve Pafos da tarihlerinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek.

Play-off turunda her iki maçta alınan sonuçlar şöyle:

Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi) - Kızılyıldız (Sırbistan): 2-1, 1-1
Sturm Graz (Avusturya) - Bodo/Glimt (Norveç): 0-5, 2-1

ÜÇ TAKIMIN KADRO DEĞERLERİ

Transfermarkt'a göre 3 takım kadro piyasa değerleri şöyle:

Bodo/Glimt: 54.58 milyon Euro
Pafos:      20.84 milyon Euro
Kairat Almaty: 12.45 milyon Euro

