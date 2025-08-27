Üç takım tarihlerinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne katılıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'nda Kazak takımı Kairat, 0-0'ın rövanşında İskoç futbolunun köklü ekibi Celtic'i penaltı atışlarında eleyerek Devler Ligi'ne katılım hakkı kazandı. Ev sahibinde kaleci Anarbekov, 3 penaltı atışını kurtardı. Kazakistan takımı, penaltı atışlarında güçlü rakibine karşı 3-2'lik üstünlük sağlayarak lig aşamasına katılım hakkı elde etti. Kairat, Şampiyonlar Ligi elemelerine 1. turdan başlarken, sırasıyla Olimpija, KuPS Kuopio, Slovan Bratislava ve Celtic'i eledi.

Play-off turu rövanş maçlarının ardından Bodo/Glimt ve Pafos da tarihlerinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek.

Play-off turunda her iki maçta alınan sonuçlar şöyle:



Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi) - Kızılyıldız (Sırbistan): 2-1, 1-1

Sturm Graz (Avusturya) - Bodo/Glimt (Norveç): 0-5, 2-1

ÜÇ TAKIMIN KADRO DEĞERLERİ

Transfermarkt'a göre 3 takım kadro piyasa değerleri şöyle:

Bodo/Glimt: 54.58 milyon Euro

Pafos: 20.84 milyon Euro

Kairat Almaty: 12.45 milyon Euro