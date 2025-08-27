ARA
  Alman patrona göre ülkede iflaslar yaşayabilecek sektör

Alman patrona göre ülkede iflaslar yaşayabilecek sektör

Almanya'da bira tüketimi giderek azalıyor. Oettinger CEO'su Stefan Blaschak, birçok Alman bira fabrikasının ayakta kalamayacağını öngörüyor.


Alman patrona göre ülkede iflaslar yaşayabilecek sektör

Alman teknoloji sitesi Chip.de'nin haberine göre içecek üreticisi Oettinger'in CEO'su Stefan Blaschak, Alman bira endüstrisinin önümüzdeki yıllarda bir iflas dalgasıyla karşı karşıya kalacağını düşünüyor. Blaschak, Augsburger Allgemeine gazetesine yaptığı açıklamada, "Bira dünyası çöküyor; neredeyse her gün küçük şirketlerde iflaslar görüyoruz ve bu durum büyük şirketleri de etkileyecek" diyor. Blaschak, bu gelişmenin nedenini Almanya'daki bira tüketiminin azalmasına bağlıyor. Şimdiye kadar bira satışları yılda yüzde iki ila üç oranında istikrarlı bir düşüş gösterdi.

Oettinger CEO'su "Ancak bu yıl tam bir çöküş yaşıyoruz. Pazar yüzde 7 ila 7,5 oranında çöktü. Sektör, sadece 2025'in ilk yarısında yurt içinde günde yaklaşık üç milyon kutu bira kaybetti" diye konuştu.
 

