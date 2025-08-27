NIKKEI Asia'nın haberine göre Japonya son yıllarda turist sayısında büyük bir artış yaşarken ilginç bir sorun gündeme oturdu: Terk edilmiş bavullar. Özellikle Tokyo, Osaka ve Nagoya gibi yoğun turist alan şehirlerde oteller ve havalimanları terk edilen valizlerin giderek artmasıyla birlikte hem maddi hem de operasyonel anlamda zorlanıyor.

Narita Uluslararası Havalimanı’nda 2024 yılında yaklaşık 700 bavulun terk edildiği bildirildi. Bu rakam bir önceki yılın neredeyse iki katına denk geliyor. Kansai Uluslararası Havalimanı’nda ise 2024’te 816 sahipsiz bavul bulundu; bu pandemi sonrası dönemin en yüksek sayısı.

Alman Focus'un haberine göre güvenlik nedeniyle, her terk edilmiş bavulun patlayıcı riskini ortadan kaldırmak için birden fazla görevli tarafından incelenmesi gerekiyor. Bu da ekstra iş gücü demek.

Havalimanlarının yanı sıra oteller de büyük aynı sorundan muzdarip. Osaka ve Tokyo’daki bazı otellerde geride ayda 20 ila 30 bavul geride bırakılıyor. Çoğu valiz üç ay boyunca kayıp eşya statüsünde saklansa da sahiplerine ulaşmak neredeyse imkânsız oluyor. Sonrasında ise otellerin kendi bütçeleriyle imha edilmeleri gerekiyor.

NEDEN BAVUL BIRAKIP GİDİYORLAR?

Uzmanlara göre en temel neden, turistlerin alışveriş sonrası eski valizlerini gözden çıkarması. Turistler özellikle alışveriş bölgelerinde yeni ve daha büyük bavullar satın alıyor. Eski valizler ise ya otelde ya da havalimanında bırakılıyor. Bir diğer sebep, dönüş yolculuğunda hava yolu şirketlerinin bagaj kısıtlamaları. Fazla bagaj ücretini ödemek istemeyen yolcular için en kolay çözüm, eski valizi orada bırakmak oluyor.

Focus’un Osaka Turizm Bürosu tarafından yapılan bir ankete dayandırdığı haberine göre otellerin %80’inden fazlası bu durumdan şikâyetçi. Japon medyası da meseleyi yalnızca “saygısızlık” değil, giderek büyüyen bir sistem sorunu olarak görüyor. Ryukoku Üniversitesi’nden Prof. Daisuke Abe’ye göre, turizmdeki büyüme hızına karşılık atık yönetiminde aynı derecede bir hazırlık yapılmadı.

