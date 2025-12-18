Tatil planlarını erkenden yapmak, hem ekonomik avantajlar sağlar hem de yıl içindeki yoğun tempoyu daha verimli yönetmenize yardımcı olur. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından paylaşılan 2025-2026 eğitim-öğretim yılı takvimine göre önümüzdeki dönemdeki kritik tarihler şöyledir:

2026 ara tatil ne zaman? 2. ara tatil hangi ayda?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) $2025-2026$ takvimindeki en önemli değişikliklerden biri olan Mart ara tatili detayları netleşti. Bu yıl ikinci ara tatil, alışılagelmişin dışında Nisan ayı yerine Mart ayına çekilerek Ramazan Bayramı haftasıyla birleşmiş oldu.

İşte bahar dönemi ve yıl sonu kapanışına dair güncel takvim:

Öğrenciler Mart ayında hafta sonları ve bayram tatiliyle birleşen uzun bir mola verecekler:

Tatil Başlangıcı: 13 Mart 2026 Cuma günü son ders zili ile tatil başlayacak.

Ara Tatil Tarihleri: 16 - 20 Mart 2026 tarihleri arasında uygulanacak.

Bayram Tatili: 20 Mart Cuma günü Ramazan Bayramı Arifesi olması nedeniyle ara tatil, doğrudan bayram tatili ile birleşiyor.

Okula Dönüş: Öğrenciler 23 Mart 2026 Pazartesi günü ders başı yapacaklar.