POMEM başvuruları ne zaman? 33. POMEM başvuru şartları neler?

33. Dönem POMEM (Polis Meslek Eğitim Merkezi) alımları, emniyet teşkilatına katılmak isteyen adaylar için yılın en çok beklenen ilanları arasında yer alıyor.
1 POMEM başvuruları ne zaman?
Dönem POMEM (Polis Meslek Eğitim Merkezi) alımları için heyecanlı bekleyiş devam ederken, bugün (18 Aralık 2025) itibarıyla Polis Akademisi Başkanlığı tarafından resmî bir başvuru kılavuzu henüz yayımlanmamıştır. Ancak sürece dair güncel bilgiler ve öngörüler şu şekildedir:
33. Dönem POMEM Takvimi Ne Zaman Başlar?
Geçtiğimiz yıl 32. Dönem ilanının Kasım ayında gelmiş olması ve ön başvuruların 21 Kasım - 09 Aralık 2024 tarihleri arasında yapılması, bu yılki sürecin de oldukça yaklaştığını göstermektedir.
Beklenen Duyuru: 33. Dönem için resmî ilanın 2025 yılının bu son günlerinde veya en geç 2026 Ocak ayının ilk haftasında yayımlanması kuvvetle muhtemeldir.
Süreç Takibi: Adayların, sistem yoğunluğuna hazırlıklı olmaları ve duyuru yayımlandığı an www.pa.edu.tr adresi üzerinden e-Devlet ile ön başvurularını tamamlamaları gerekmektedir.
Başvuru İçin Gerekli Şartlar
Başvuru yapacak adayların mezuniyet durumlarına göre şu temel kriterleri karşılaması beklenmektedir:
Eğitim Durumu: En az ön lisans veya lisans mezunu olmak (Lise mezunları için PMYO süreci ayrı bir takvimle ilerlemektedir).
KPSS Puan Şartı:
Lisans: 2024 veya 2025 yıllarına ait KPSS P3 puan türünden en az 60 puan.
Ön Lisans: 2024 yılına ait KPSS P93 puan türünden en az 65 puan.
Yaş Sınırı: Sınavın yapıldığı yılın 1 Ocak tarihi itibarıyla 30 yaşından gün almamış olmak (1 Ocak 1997 ve sonrası doğumlular).
Boy ve Kilo: Erkekler için en az 167 cm, kadınlar için en az 162 cm boy; Vücut Kitle Endeksi'nin (VKE) ise 18-27 aralığında olması.