POMEM başvuruları ne zaman? 33. POMEM başvuru şartları neler?

Dönem POMEM (Polis Meslek Eğitim Merkezi) alımları için heyecanlı bekleyiş devam ederken, bugün (18 Aralık 2025) itibarıyla Polis Akademisi Başkanlığı tarafından resmî bir başvuru kılavuzu henüz yayımlanmamıştır. Ancak sürece dair güncel bilgiler ve öngörüler şu şekildedir:

33. Dönem POMEM Takvimi Ne Zaman Başlar?

Geçtiğimiz yıl 32. Dönem ilanının Kasım ayında gelmiş olması ve ön başvuruların 21 Kasım - 09 Aralık 2024 tarihleri arasında yapılması, bu yılki sürecin de oldukça yaklaştığını göstermektedir.

Beklenen Duyuru: 33. Dönem için resmî ilanın 2025 yılının bu son günlerinde veya en geç 2026 Ocak ayının ilk haftasında yayımlanması kuvvetle muhtemeldir.

Süreç Takibi: Adayların, sistem yoğunluğuna hazırlıklı olmaları ve duyuru yayımlandığı an www.pa.edu.tr adresi üzerinden e-Devlet ile ön başvurularını tamamlamaları gerekmektedir.