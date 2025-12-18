Hazine ve Maliye Bakanlığı 250 müfettiş yardımcısı alımı başvuruları ne zaman? Şartları neler?

Mezuniyet Durumuna Göre Sınav Formatı

Bakanlık, bu alımda mezuniyet alanına göre iki farklı sınav yöntemi uygulayacaktır:

Hukuk ve İİBF Grubu: Klasik usulde yapılacak olan sınav iki güne yayılacak ve adayların akademik bilgilerini yazılı olarak detaylandırması beklenecektir.

Mühendislik Grubu: Endüstri, Bilgisayar, Yazılım, Elektrik-Elektronik gibi teknik branşlardan mezun olan adaylar için sınav test usulüyle tek günde tamamlanacaktır.