ARA
DOLAR
42,72
0,01%
DOLAR
EURO
50,22
0,06%
EURO
GRAM ALTIN
5956,48
-0,11%
GRAM ALTIN
BIST 100
11335,05
0,43%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Çalışma Hayatı
  • Hazine ve Maliye Bakanlığı 250 müfettiş yardımcısı alımı başvuruları ne zaman? Şartları neler?

Hazine ve Maliye Bakanlığı 250 müfettiş yardımcısı alımı başvuruları ne zaman? Şartları neler?

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı (VDK), bünyesine katılacak 250 yeni vergi müfettiş yardımcısı için resmi süreci başlattı. Peki Hazine ve Maliye Bakanlığı 250 müfettiş yardımcısı alımı başvuruları ne zaman? Şartları neler?


Hazine ve Maliye Bakanlığı 250 müfettiş yardımcısı alımı başvuruları ne zaman? Şartları neler?

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı (VDK) tarafından yayımlanan ilana göre, 250 Vergi Müfettiş Yardımcısı alımı için resmi süreç ve takvim netleşmiştir. Resmi Gazete'de yayımlanan bu önemli alıma dair tüm detaylar şu şekilde:

Başvuru ve Sınav Takvimi

Başvurular yalnızca elektronik ortamda Bakanlığın resmî web sitesi üzerinden kabul edilecektir.

Başvuru Tarihleri: 9 - 18 Mart 2026

Başvuru Adresi: https://www.hmb.gov.tr

Yazılı Sınav Tarihleri: * İİBF ve Hukuk Grubu: 11-12 Nisan 2026 (Klasik Usul)

Mühendislik Grubu: 11 Nisan 2026 (Test Usulü)

Sınav Merkezi: Ankara

Başvuru Şartları ve Kriterler

Adayların sınava kabul edilmesi için aşağıdaki nitelikleri taşıması gerekmektedir:

Yaş Sınırı: 1 Ocak 2026 itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

Genel Şartlar: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki genel niteliklere sahip olmak.

KPSS Puanı ve Sıralama: * 2024 veya 2025 KPSS’den ilgili puan türlerinde (P17, P18, P22, P23, P27, P28, P47, P48) en az 80 puan almış olmak.

Yapılan başvurular arasından en yüksek puanlı ilk 1000 aday arasına girmek.

Mezuniyet Durumuna Göre Sınav Formatı

Bakanlık, bu alımda mezuniyet alanına göre iki farklı sınav yöntemi uygulayacaktır:

Hukuk ve İİBF Grubu: Klasik usulde yapılacak olan sınav iki güne yayılacak ve adayların akademik bilgilerini yazılı olarak detaylandırması beklenecektir.

Mühendislik Grubu: Endüstri, Bilgisayar, Yazılım, Elektrik-Elektronik gibi teknik branşlardan mezun olan adaylar için sınav test usulüyle tek günde tamamlanacaktır.

Sürecin Devamı

Yazılı sınavın yapılacağı yer ve tam saat bilgileri, sınav gününden en az 10 gün önce Bakanlığın internet sitesinde ilan edilecektir. Yazılı aşamayı başarıyla geçen adaylar, mesleki yetkinliklerinin ölçüleceği sözlü sınava davet edilecektir.
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL