Hazine ve Maliye Bakanlığı 250 müfettiş yardımcısı alımı başvuruları ne zaman? Şartları neler?

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı (VDK) tarafından yayımlanan ilana göre, 250 Vergi Müfettiş Yardımcısı alımı için resmi süreç ve takvim netleşmiştir. Resmi Gazete'de yayımlanan bu önemli alıma dair tüm detaylar şu şekilde:
Başvuru ve Sınav Takvimi
Başvurular yalnızca elektronik ortamda Bakanlığın resmî web sitesi üzerinden kabul edilecektir.
Başvuru Tarihleri: 9 - 18 Mart 2026
Başvuru Adresi: https://www.hmb.gov.tr
Yazılı Sınav Tarihleri: * İİBF ve Hukuk Grubu: 11-12 Nisan 2026 (Klasik Usul)
Mühendislik Grubu: 11 Nisan 2026 (Test Usulü)
Sınav Merkezi: Ankara
Başvuru Şartları ve Kriterler
Adayların sınava kabul edilmesi için aşağıdaki nitelikleri taşıması gerekmektedir:
Yaş Sınırı: 1 Ocak 2026 itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.
Genel Şartlar: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki genel niteliklere sahip olmak.
KPSS Puanı ve Sıralama: * 2024 veya 2025 KPSS’den ilgili puan türlerinde (P17, P18, P22, P23, P27, P28, P47, P48) en az 80 puan almış olmak.
Yapılan başvurular arasından en yüksek puanlı ilk 1000 aday arasına girmek.
Mezuniyet Durumuna Göre Sınav Formatı
Bakanlık, bu alımda mezuniyet alanına göre iki farklı sınav yöntemi uygulayacaktır:
Hukuk ve İİBF Grubu: Klasik usulde yapılacak olan sınav iki güne yayılacak ve adayların akademik bilgilerini yazılı olarak detaylandırması beklenecektir.
Mühendislik Grubu: Endüstri, Bilgisayar, Yazılım, Elektrik-Elektronik gibi teknik branşlardan mezun olan adaylar için sınav test usulüyle tek günde tamamlanacaktır.