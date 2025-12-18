Brandworks, Lokman Group’un iletişim ajansı oldu

Bugüne kadar 50’den fazla sektörde, 100’ün üzerinde ulusal ve uluslararası markaya hizmeet veren Brandworks İletişim Danışmanlığı, Lokman Group’un stratejik iletişim ortağı oldu.

İş birliği kapsamında Brandworks İletişim Danışmanlığı Lokman Group çatısı altındaki, Türkiye’de tıbbi ilaçların güvenilir tedarikini sağlayan lider kuruluşlardan olan Lokman Ecza Deposu ile grubun teknoloji markası Ledbim Bilişim Danışmanlık’ın kurumsal iletişim, medya ilişkileri ve içerik üretimi süreçlerini yönetecek.

Ayrıca yine Lokman Group bünyesinde sağlık turizmi alanında faaliyet gösteren Medoper ve Dentoper ile Tane Itriyat, Tane Ecza Deposu/Tane Enterprises, Elara Tarım ve FarmaB markalarının iletişim çalışmaları da Brandworks tarafından yürütülecek.