Milyonlarca öğrenci, öğretmen ve veli için 2025-2026 eğitim-öğretim yılının ilk döneminin sonuna yaklaşılırken, sömestr tatili heyecanı şimdiden başladı. Peki 15 tatil ne zaman, ayın kaçında başlıyor? 2026 Yarıyıl tatiline (sömestr) kaç gün kaldı?


Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesindeki okullarda 8 Eylül 2025 tarihinde başlayan eğitim-öğretim maratonunda ilk dönem sona eriyor. Kasım ara tatilinin ardından milyonlarca öğrenci ve velinin odak noktası haline gelen 15 tatil (sömestr) takvimi netleşti.

15 tatil ne zaman, ayın kaçında başlıyor?

Birinci Dönemin Sonu (Karne Günü)16 Ocak 2026 Cuma
15 Tatil Başlangıcı19 Ocak 2026 Pazartesi
15 Tatil Bitişi30 Ocak 2026 Cuma
İkinci Dönem Başlangıcı2 Şubat 2026 Pazartesi

2026 Yarıyıl tatiline (sömestr) bugün itibari ile 28 gün kaldı.

Okulların Kapanış Tarihi

Öğrenciler ve öğretmenler için uzun yaz tatili şu tarihte başlayacaktır:

Karne Günü: 20 Haziran 2025 Cuma

Bu tarihte karnelerin alınmasıyla birlikte 2024-2025 eğitim yılı resmen sona erecek ve yaklaşık 3 ay sürecek olan yaz tatili başlayacaktır.

