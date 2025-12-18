15 tatil ne zaman, ayın kaçında başlıyor? 2026 Yarıyıl tatiline (sömestr) kaç gün kaldı?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesindeki okullarda 8 Eylül 2025 tarihinde başlayan eğitim-öğretim maratonunda ilk dönem sona eriyor. Kasım ara tatilinin ardından milyonlarca öğrenci ve velinin odak noktası haline gelen 15 tatil (sömestr) takvimi netleşti.
15 tatil ne zaman, ayın kaçında başlıyor?
|Birinci Dönemin Sonu (Karne Günü)
|16 Ocak 2026 Cuma
|15 Tatil Başlangıcı
|19 Ocak 2026 Pazartesi
|15 Tatil Bitişi
|30 Ocak 2026 Cuma
|İkinci Dönem Başlangıcı
|2 Şubat 2026 Pazartesi
2026 Yarıyıl tatiline (sömestr) bugün itibari ile 28 gün kaldı.
Okulların Kapanış Tarihi
Öğrenciler ve öğretmenler için uzun yaz tatili şu tarihte başlayacaktır:
Karne Günü: 20 Haziran 2025 Cuma
Bu tarihte karnelerin alınmasıyla birlikte 2024-2025 eğitim yılı resmen sona erecek ve yaklaşık 3 ay sürecek olan yaz tatili başlayacaktır.