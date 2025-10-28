39 ayda gelen Rus turist sayısı ilçe merkezi nüfusunun 17 katını geçti

ARA
Karadeniz ilçesine 39 ayda gelen Rus turist sayısı 115 bini devirdi... 2026 yılında başlayacak ikinci gemi ile ilçeye gelen yolcu sayısının genel toplamda 200 bin kişiyi aşması hedefleniyor.


Son Güncellenme:
Kruvaziyer turizm ile Rusya'dan Türkiye'ye turist taşıyan Astoria Grande gemisi bu yıl Bartın'ın doğası ve deniziyle ünlü turizm merkezi Amasra'ya 31 sefer yaptı. 
 

BU YIL SAYI 42 BİNİ AŞTI

Belediyenin Instagram hesabında yer alan bilgilere göre toplamda bu yıl ilçeye gelen yolcu ve mürettebat sayısı 42 bini aştı. 

115 BİNİ AŞTI

Bugüne dek gerçekleşen seferlerde ise yolcu ve mürettebat sayısı 115 bini aştı.

MERKEZ NÜFUSUNUN 17 KATI

İlçe merkezinde 6 bin 450 kişinin yaşadığı Amasra'ya 39 ayda kruvaziyer turizmle bölgeye gelen turist sayısı da ilçe merkezi nüfusunun 17 katını aşmış durumda.  

2022'DE BAŞLAMIŞTI

Seferler ilk kez 3 Ağustos 2022 tarihinde başlamıştı. 2026 yılında seferlere başlaması planlanan ikinci gemi ile ilçeye gelen Rus turist sayısında yeni rekorların kırılması hedefleniyor.

SAVAŞ BİTERSE RAKAMLAR ARTABİLİR

Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesi ile rakamlar daha da yukarılara çıkabilir.

NERELERİ GEZİYORLAR?

Turistler, Amasra Müzesi, Çekiciler Çarşısı, Büyük Liman, Amasra Kalesi ve Kemere Köprüsü gibi tarihi ve turistik yerleri görüyor.

 Yolcuların bir kısmı da tur otobüsleriyle Karabük'ün UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan tarihi konaklarıyla ünlü Safranbolu ilçesini ziyaret ediyor.
