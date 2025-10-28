39 ayda gelen Rus turist sayısı ilçe merkezi nüfusunun 17 katını geçti

Kruvaziyer turizm ile Rusya'dan Türkiye'ye turist taşıyan Astoria Grande gemisi bu yıl Bartın'ın doğası ve deniziyle ünlü turizm merkezi Amasra'ya 31 sefer yaptı.
Belediyenin Instagram hesabında yer alan bilgilere göre toplamda bu yıl ilçeye gelen yolcu ve mürettebat sayısı 42 bini aştı.
İlçe merkezinde 6 bin 450 kişinin yaşadığı Amasra'ya 39 ayda kruvaziyer turizmle bölgeye gelen turist sayısı da ilçe merkezi nüfusunun 17 katını aşmış durumda.
Seferler ilk kez 3 Ağustos 2022 tarihinde başlamıştı. 2026 yılında seferlere başlaması planlanan ikinci gemi ile ilçeye gelen Rus turist sayısında yeni rekorların kırılması hedefleniyor.
Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesi ile rakamlar daha da yukarılara çıkabilir.
Turistler, Amasra Müzesi, Çekiciler Çarşısı, Büyük Liman, Amasra Kalesi ve Kemere Köprüsü gibi tarihi ve turistik yerleri görüyor.
Yolcuların bir kısmı da tur otobüsleriyle Karabük'ün UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan tarihi konaklarıyla ünlü Safranbolu ilçesini ziyaret ediyor.