Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi 8 Aralık’ta günü yüzde 1,19 kazançla 2.004,55 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını yaptı. Borsa rekor kırmaya devam ediyor. Borsa İstanbul 2021 yılını tamamlamasına çok az kala geleneksel rallisini yapmaya başladı. Borsa İstanbul, yıl başından bu yana yüzde 34 getiri kaydetti. Bu yükseliş devam eder mi? Borsa neden yükseliyor sorularını ALB Forex Araştırma Uzman Yardımcısı Akın Solmaz yanıtladı.

BORSA NEDEN YÜKSELİYOR?

Borsa yükseliş rekoru kırmaya devam ediyor. Bunun nedenleri neler?

Borsa İstanbul 2021 yılını tamamlarken yıl başından bu yana yüzde 34 getiri kaydetti. TCMB’nin ilk faiz indirimine gittiği Eylül ayı toplantısından baz aldığımızda ise BİST100 endeksi yüzde 41 getiriye ulaştı. Son üç aylık periyotta sert yükseliş gösteren Borsa İstanbul’da faiz, enflasyon ve kur başlıkları altında nedenler sunulabilir.

Yılın sonlarına doğru güçlü yükseliş gösteren enflasyona karşı TCMB politika faiz oranını, enflasyon oranın altına indirmesi ile yatırımcılarda alternatif getiri arayışı başladı. Bu dönem içerisinde güçlü yükselişe geçen kur ve altına görece Borsa İstanbul iskontolu görünümü ile yatırım için daha cazip durmaktaydı.

Eylül ayı itibarıyla artan işlem hacimleri tekrar 2020 yıl sonu seviyelerine dönmesi yatırımcıların borsaya ilgisinin bir indikatörü oldu.

TCMB’nin eylül ayı toplasında faiz indirimine başlaması ile TL, dolar karşısında yüzde 58 değer kaybetti. BİST100 endeksi dolar bazında yıl başından bu yana yüzde 30’un üzerinde değer kaybetti.

Dolar bazında endeks 2020 yılı ilk koronavirüs haberi ile yaşanan sert düşüş seviyelerine yaklaştı.

Gelişmekte olan piyasalar içerisinde oldukça iskontolu duruma gelen Borsa İstanbul yabancı yatırımcıların ilgisini tekrar çekmeye başladı.

Son aylarda bazı şirketlerin başta Garanti BBVA ve holdingler olmak üzere geri alım kararı açıklaması da pozitif etki oluşturdu.

Geri alım programının son dönemlerde artması da şirketlerin mevcut koşullar içerisinde iskontolu olduğunun bir göstergesi oldu. Genel olarak bu durumların etkisi ile Borsa İstanbul’da bir ralli başlangıcı oluştu.

Önümüzdeki süreç için beklentiniz nedir?

Artan enflasyon ve yükselen kurlar Borsa İstanbul’da risk iştahını arttırmış durumda. Borsa İstanbul için pozitif tablonun arttığı dönem içerisinde risk unsurlarını atlamamak gerekiyor. Son dönemlerde piyasaların adapte olduğu 15 Aralık’ta yılın son FED toplantısı gerçekleşecek. Son aylarda güçlü yükseliş gösteren enflasyona karşı FED başkanı Powell’ın şahinleşmeye başladığı söylenebilir. FED Başkanı Powell, enflasyonun tahminlerden daha kalıcı olduğunu ifade etti. Bununla birlikte varlık alımlarının azaltmasının beklenenden birkaç ay önce tamamlamayı değerlendirmenin uygun olabileceğini ifade etmesi piyasalar tarafından şahin algılandı. FED yılın son toplantısında varlık azaltımı hızını arttırılabilir. Beklentiler ortalama 15 milyardan 20-25 milyar aralığına çıkarılması yönünde şekil alıyor. Beklentilerin üzerinde bir varlık azaltımı hızı piyasalarda realizasyonların ön plana geçmesine zemin oluşturabilir. İç piyasada diğer etken şüphesiz TCMB olacaktır. TCMB toplantısı 16 Aralık’ta gerçekleşecek. FED toplantısının ardından gerçekleşecek PPK toplantısında piyasada beklentileri 100 baz puan indirim yönünde şekil alıyor. Piyasa faiz indiriminden daha çok sözlü yönlendirmelere adapte olacak. 2022 yılı için ön beklentilerin oluşacağı metinde gevşek politikanın ve faiz indirimlerinin devam edebileceği sinyali iç piyasalarda dalgalanmayı arttıracaktır. FED’in sıkılaşma söylemlerini arttırması olasılığına karşı TCMB tarafından genişleme politikasının artarak devam etmesi yatırımcılar açından dikkat edilmesi gereken bir konu olacaktır.