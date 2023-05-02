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  • 2 Mayıs borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?

2 Mayıs borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 2,42 değer kaybederek günü 4.506,24 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 111,70 puan azalırken, toplam işlem hacmi 40,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

02 Mayıs 2023 | 19:16
0
2 Mayıs borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 111,70 puan azalarak 4.506,24 puandan kapandı. BIST 100 endeksi, güne 13,20 puan ve yüzde 0,29 değer kazanarak 4.631,13 puandan başladı. Gün içinde en düşük 4.499,01, en yüksek 4.660,31 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,42 azalışla 4.506,24 puandan tamamladı.

  • Bankacılık endeksi yüzde 1,40, holding endeksi yüzde 2,75 değer kaybetti. 
  • Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 1,21 ile spor, en çok kaybettiren yüzde 6,00 ile finansal kiralama, faktoring oldu.
  • Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,45, sanayi endeksi yüzde 3,22, hizmetler endeksi yüzde 2,87 ve teknoloji endeksi yüzde 4,75 değer kaybetti.
  • BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 90,78 puan ve yüzde 1,79 düşüşle 4.967,23 puandan kapandı. 
  • BIST 100 endeksine dahil hisselerin 6'sı prim yaptı, 94'ü geriledi. 
  • Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Şişecam, Koza Altın İşletmeleri ve Tüpraş en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

 

1
GÖZLER FED KARARINDA

GÖZLER FED KARARINDA

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarın açıklayacağı para politikası kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın toplantı sonrası yapacağı sözle yönlendirmeler öncesinde karışık bir seyir izlendiğini ifade etti.
2
BEKLENTİ NE?

BEKLENTİ NE?

Dünya genelinde bu hafta açıklanacak merkez bankalarının para politikası kararları ve yoğun veri gündeminin fiyatlamaları zorlaştırdığını aktaran analistler, Fed'in yarın politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakıldığını, politika metni ve Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarından alınacak sinyallerin piyasaların yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini söyledi.
3
YARIN HANGİ VERİLER VAR?

YARIN HANGİ VERİLER VAR?

Yarın yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise Fed'in faiz kararının yanı sıra ABD'de ADP özel sektör istihdamı, hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ISM hizmet sektörü PMI, Avro Bölgesinde işsizlik oranının takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.500 seviyesinin destek, 4.650 ve 4.750 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.
4
ENFLASYON BEKLENTİ ANKETİ

ENFLASYON BEKLENTİ ANKETİ

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, nisan ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,65 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 2,65) göre bir önceki ay yüzde 50,51 olan yıllık enflasyonun yüzde 44,06'ya gerileyeceği hesaplanıyor.
5
Altının onsu 2.012 dolar

Altının onsu 2.012 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.40 itibarıyla 2.012 dolardan işlem görüyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 19,4281 lira, satışta 19,5059 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 19,4132 lira, satışta 19,4910 lira olarak belirlemişti. Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 4 Aralık 2024 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 10,25'ten, bileşik getirisi de yüzde 10,52'den gerçekleşti.
0
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