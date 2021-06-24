Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yüzde 0,60 değer kazanarak günü 1.410,79 puandan tamamladı. Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,00 kazanımla 499 bin 500 liraya yükseldi.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 8,44 puan artarken, toplam işlem hacmi 11,9 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,28, holding endeksi yüzde 0,10 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,77 ile finansal kiralama, faktoring, en çok kaybettiren ise yüzde 0,14 ile sigorta oldu.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,53, sanayi endeksi yüzde 0,66, hizmetler endeksi ve teknoloji endeksi yüzde 0,64 değer kazandı.

63 HİSSE PRİM YAPTI, 31 HİSSE GERİLEDİ

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 10,16 puan ve yüzde 0,67 yükselişle 1.522,55 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 63’ü prim yaptı, 31’i geriledi.

Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Yapı Kredi Bankası ve Kardemir (D) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ANALİST YORUMU NE?

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin enflasyon ve faiz artırım zamanlamasına dair açıklamalarının “güvercin” ile “şahin” tutum arasında gidip geldiğini belirterek, çelişkili açıklamalar nedeniyle devam eden belirsizliklerin pay piyasalarında karışık bir seyre neden olduğunu söyledi.

YARIN HANGİ VERİLER VAR?

Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD’de kişisel gelir ve harcamalar ile Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini ifade eden analistler, Avrupa Birliği Liderler Zirvesi’nin de devam edeceğini vurguladı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 1.400 puanın altındaki kapanışlarda 1.370 puanın destek, 1.420 puanın ise direnç olarak izleneceğini kaydetti.

ALTIN, DÖVİZ

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 1.778,95 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası’nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 1,00 artarak 499 bin 500 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 8,6533 lira, satışta 8,6880 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 8,6079 lira, satışta 8,6423 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1930, sterlin/dolar paritesi 1,3902, dolar/yen paritesi de 110,86 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,10 gerileyerek 74,66 dolardan işlem görüyor. AA