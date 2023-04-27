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  • 27 Nisan borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?

27 Nisan borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,13 değer kazanarak günü 4.789,63 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 6,12 puan artarken, toplam işlem hacmi 47,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

27 Nisan 2023 | 18:55
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27 Nisan borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 6,12 puan artarak 4.789,63 puandan kapandı.BIST 100 endeksi, güne 5,99 puan ve yüzde 0,13 değer kaybederek 4.777,51 puandan başladı. Gün içinde en düşük 4.750,50, en yüksek 4.831,42 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,13 artışla 4.789,63 puandan tamamladı.

  • Bankacılık endeksi yüzde 1,11 yükselirken, holding endeksi yüzde 0,80 değer kaybetti. 
  • Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,56 ile ticaret, en çok kaybettiren yüzde 2,77 ile madencilik oldu.
  • Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,01, sanayi endeksi yüzde 0,11 ve teknoloji endeksi yüzde 1,14 azalırken, hizmetler endeksi yüzde 0,86 değer kazandı.
  • BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 5,12 puan ve yüzde 0,10 yükselişle 5.259,83 puandan kapandı. 
  • BIST 100 endeksine dahil hisselerin 39'u prim yaptı, 58'i geriledi. 
  • Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Akbank, Koza Altın İşletmeleri ve Garanti BBVA çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 8,50'de tuttu.

ABD ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 1,1 ile beklenenden az büyüdü. Ülkede çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise yüzde 4,9 ile piyasa beklentilerinin üzerinde artarken, ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı da 22 Nisan ile biten haftada 230 bine düşerek beklentilerin altında gerçekleşti.

1
ANALİST YORUMU NE?

ANALİST YORUMU NE?

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD bankacılık sektörüne ilişkin risklere karşın beklentilerin üzerinde gelen şirket karlılıklarının etkisiyle pay piyasalarında risk iştahının arttığını belirtti. Makroekonomik verilerden gelen karışık sinyallerinin etkilerinin takip edildiğini söyleyen analistler, ABD ekonomisindeki yavaşlamanın ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonu dizginlemeye yönelik agresif hamlesinin etkisini yansıttığını söyledi. Analistler, ülkede açıklanan büyüme verisi sonrasında resesyon endişelerinin de öne çıktığını söyledi.
2
YARIN HANGİ VERİLER VAR?

YARIN HANGİ VERİLER VAR?

Yarın yurt içinde, dış ticaret dengesi, yurt dışında ise Japonya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) faiz kararı, Almanya'da TÜFE, ekonomik büyüme ve işsizlik oranı, Avro Bölgesi'nde büyüme, ABD'de kişisel harcama verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.700 seviyesinin destek, 4.980 ve 5.050 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.
3
ALTININ ONSU

ALTININ ONSU

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla 1.984 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 9,5 kayıpla 1 milyon 236 bin liradan tamamladı.
0
  • ALTIN GRAM - TL 1242,22 -0,01%
  • ALTIN ONS 1987,72 -0,11%
  • BIST 100 4789,63 0,13%
  • DOLAR/TURK LIRASI 19,4381 0,0767%
  • EURO/TURK LIRASI 21,4206 -0,105%
  • EURO/USD 1,102 -0,192%
  • INGILIZ STERLINI 1,24818 0,10145%
  • JAPON YENI 134,028 0,271%
  • KANADA DOLARI 1,36057 -0,22477%
  • RUS RUBLESI 81,55 -0,7062%
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