ARA
Bist 100
10400,48
0%
Bist 100
Dolar/TL
32,2175
0,0042%
Dolar/TL
Euro/TL
34,9938
0,1562%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0853
0,0378%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2402,12
-0,35%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Afyon Çimento (AFYON) temettü ödeme tarihi

Borsa İstanbul'da bu hafta temettü dağıtacak şirketler arasında Afyon Çimento Sanayi A.Ş. de bulunuyor. Peki, Afyon Çimento ne zaman ve ne kadar temettü dağıtacak? İşte detaylar...

03 Haziran 2024 | 08:11
Afyon Çimento (AFYON) temettü ödeme tarihi

Afyon Çimento bu hafta temettü ödeyecek şirketler arasında. Afyon Çimento pay başına brüt 0,4000000 TL, net 0,3600000 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi bugün, yani 3 Haziran. Ödeme tarihi ise 5 Haziran 2024 olacak.

TEMETTÜ TEKLİFİ NEYDİ?

Şirket, genel kurul onayına sunduğu temettü teklifinde şu bilgileri paylaşmıştı: Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (II-14.1) uyarınca hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 992.471.887,00 TL dönem net karı elde edilmiştir.

SPK Mevzuatına uygun olarak hesaplanan 2023 yılına ait 992.471.887,00 TL tutarındaki söz konusu dönem net karı üzerinden, Esas Sözleşmemizin 24. maddesi gereği ve SPK Tebliğlerine uygun olarak, Yasal Yükümlülükler düşüldükten sonra kalan 979.013.064,82 TL tutarındaki Net Dağıtılabilir Dönem Karının aşağıdaki şekilde dağıtılmasına,

Birinci Kâr Payı 20.000.000,00 TL
İkinci Kâr Payı  140.000.000,00 TL
Toplam Brüt Kar Payı  160.000.000,00 TL
Genel Kanuni Yedek Akçe (2.Tertip)   14.000.000,00 TL
Olağanüstü Yedek  805.013.064,82 TL

Kar dağıtımının yukarıdaki esaslara göre yapılması neticesinde, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanan yasal kayıtlarımız dikkate alındığında; 2023 yılı Net Dönem Karından, Yasal Yükümlülükler ayrıldıktan sonra 160.000.000,00 TL brüt kar dağıtılmasına, dönem karının kalan kısmının ise Olağanüstü Yedek olarak kaydedilmesine, Böylelikle 2023 yılı Karından 400.000.000,00 TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerine hukuki durumlarına bağlı olarak 160.000.000,00 TL (Brüt) Kar Payının 03.06.2024 tarihinden itibaren nakden dağıtılması hususunun 25 Nisan 2024 tarihinde yapılan 2023 yılı Olağan Genel Kurulu toplantısında karar verilmiştir.
 

Etiketler
Afyon Çimento Hisse Haberleri (AFYON)
İlgili Haberler
Borsada bu hafta temettü dağıtması kesinleşen 6 şirket
Borsada bu hafta temettü dağıtması kesinleşen 6 şirket
Bir Türk filmi daha Netflix'te zirveye çıktı
Bir Türk filmi daha Netflix'te zirveye çıktı
İlk etkinlik yapıldı: Bir marka daha Türkiye otomobil pazarına geliyor
İlk etkinlik yapıldı: Bir marka daha Türkiye otomobil pazarına geliyor
Halka arz olan Özyaşar Tel'i, Yönetim Kurulu Başkan Vekili anlatıyor
Halka arz olan Özyaşar Tel'i, Yönetim Kurulu Başkan Vekili anlatıyor
Kütahyalı girişimci nasıl hibe aldıklarını ve işleri büyüttüklerini anlatıyor
Kütahyalı girişimci nasıl hibe aldıklarını ve işleri büyüttüklerini anlatıyor
Halka arz olan Altınkılıç Gıda'yı Kemal Altınkılıç anlatıyor
Halka arz olan Altınkılıç Gıda'yı Kemal Altınkılıç anlatıyor
İnternette araştırdı, hibe desteği alıp bu işe girdi
İnternette araştırdı, hibe desteği alıp bu işe girdi
Borsada bu yıl (Ocak-Mayıs 2024) en çok artan ve azalan 3 hisse
Borsada bu yıl (Ocak-Mayıs 2024) en çok artan ve azalan 3 hisse
0
  • ALTIN GRAM - TL 2402,12 -0,35%
  • ALTIN ONS 2319,46 -0,34%
  • BIST 100 10400,48 0%
  • DOLAR/JAPON YENI 157,28 0,005%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,36421 0,10714%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 90,125 -0,2821%
  • DOLAR/TURK LIRASI 32,2175 0,0042%
  • EURO/DOLAR 1,0853 0,0378%
  • EURO/TURK LIRASI 34,9938 0,1562%
  • STERLIN/DOLAR 1,27354 -0,0518%
Borsa Haberleri
Bu hafta en çok değer kazanan ve kaybeden 3 hisse (27-31 Mayıs)
Bugün 2 şirket için temettü günü (3 Haziran)
Tüpraş bu sabah duyurdu: Bakım tamamlandı
Afyon Çimento (AFYON) temettü ödeme tarihi
Halka arz olan Özyaşar Tel'i, Yönetim Kurulu Başkan Vekili anlatıyor
Halka arz olan Altınkılıç Gıda'yı Kemal Altınkılıç anlatıyor
Borsada bu hafta temettü dağıtması kesinleşen 6 şirket
Petrol devi, 13,1 milyar dolarlık ikincil halka arza hazırlanıyor
Borsada bu yıl (Ocak-Mayıs 2024) en çok artan ve azalan 3 hisse
Bu hafta en çok borsa kaybettirdi
Dün bedelsiz kararı açıklayan 3 şirket (31 Mayıs)
Doğuş Otomotiv (DOAS) temettü avansı kararını açıkladı
Bu hafta bedelsiz kararı açıklayan 11 şirket (27-31 Mayıs)
Sarkuysan'dan (SARKY) bedelsiz ve nakit temettü kararı
Altınkılıç (ALKLC) halka arz sonuçları: Kaç kişi katıldı, kaç lot dağıttı?
GERİ
İLERİ
Bu hafta en çok değer kazanan ve kaybeden 3 hisse (27-31 Mayıs)
Bugün 2 şirket için temettü günü (3 Haziran)
Tüpraş bu sabah duyurdu: Bakım tamamlandı
Afyon Çimento (AFYON) temettü ödeme tarihi
Halka arz olan Özyaşar Tel'i, Yönetim Kurulu Başkan Vekili anlatıyor
Halka arz olan Altınkılıç Gıda'yı Kemal Altınkılıç anlatıyor
Borsada bu hafta temettü dağıtması kesinleşen 6 şirket
Petrol devi, 13,1 milyar dolarlık ikincil halka arza hazırlanıyor
Borsada bu yıl (Ocak-Mayıs 2024) en çok artan ve azalan 3 hisse
Bu hafta en çok borsa kaybettirdi
Dün bedelsiz kararı açıklayan 3 şirket (31 Mayıs)
Doğuş Otomotiv (DOAS) temettü avansı kararını açıkladı
Bu hafta bedelsiz kararı açıklayan 11 şirket (27-31 Mayıs)
Sarkuysan'dan (SARKY) bedelsiz ve nakit temettü kararı
Altınkılıç (ALKLC) halka arz sonuçları: Kaç kişi katıldı, kaç lot dağıttı?
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL