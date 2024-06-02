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Bir Türk filmi daha Netflix'te zirveye çıktı

Son yıllarda Türk filmleri ve dizilerine dünyanın pek çok farklı ülkesinde ilginin arttığı görülüyor. Son olarak Netflix'te izleyici ile buluşan bir yerli film daha dünyada çok izlenenler arasına girdi. Hem de serinin 2 filmi birden...

02 Haziran 2024 | 23:49
Son Güncellenme: 02 Haziran 2024 | 23:50
Bir Türk filmi daha Netflix'te zirveye çıktı

Akış platformu Netflix'te 20-26 Mayıs haftası dünya genelinde en çok izlenen İngilizce 10 film listesinin 2. sırasında bir Türk filmi var... Serinin 2022 yapımı ilk filmi de aynı listede 8. sırada yer alıyor. İşte detaylar:
 

1 SEN BÜYÜMEYE BAK

SEN BÜYÜMEYE BAK Netflix'te dünya genelinde 20-26 Mayıs hafta en çok izlenen İngilizce olmayan film Golden Kamuy oldu. İkinci sırada ise 23 Mayıs'ta platformda izleyici ile buluşan bir Türk filmi var: Sen Büyümeye Bak... Film, dünyada 'In Good Hands 2' olarak izleyici karşısına çıkıyor. Çünkü 2022 yılı yapımı Sen Yaşamaya Bak filminin devamı niteliğinde.

2 BAŞROLLER

BAŞROLLER Filmin başrollerinde Kaan Urgancıoğlu, Melisa Aslı Pamuk, Mert Ege Ak ve Ezgi Şenler yer alıyor. Yönetmen Ketche ve Senarist Hakan Bonomo.

3 44 ÜLKEDE İLK 10'DA

44 ÜLKEDE İLK 10'DA 10,500,000 saat izlenen film Arjantin'den İtalya'ya, Malta'dan Peru'ya 44 ülkede ilk 10'a girmiş.

4 SERİNİN İLK FİLMİ DE İLK 10'DA

SERİNİN İLK FİLMİ DE İLK 10'DA Sen Büyümeye Bak, 2022 yapımı Sen Yaşamaya Bak filminin devamı niteliğinde. Serinin ilk filmi de geçtiğimiz hafta yeni filmin etkisiyle Netflix'te dünya genelinde en çok izlenen İngilize olmayan filmler arasında 8. sırada yer aldı.

5 FİLMİN KONUSU NE?

FİLMİN KONUSU NE? Netflix devam filminin konusunu şöyle paylaşıyor: Fırat ve Can, Melisa'yı kaybetmelerinin ardından kendilerine küçük bir dünya kurmaya çalışır ve Melisa'yı asla unutmayacaklarına yemin ederler. Baba oğul, birbirlerinin yeni ev arkadaşına, hatta aynı acıyı paylaşan iki dosta dönüşür. Zorluklarla geçen bir yılın ardından Fırat, tekrar aşkı bulmasına yol açan tesadüflerle karşılaşır ve ikilinin hayatına yeni biri girer.
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