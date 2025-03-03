Akbank'tan temettü kararı

Akbank'tan bu sabah Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yönetim kurulunun temettü teklifi duyuruldu. Buna göre pay başına brüt 1,2220000 TL, net 1,0387000 TL temettü dağıtılması genel kurul onayına sunulacak. Teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 26 Mart, ödeme tarihi ise 28 Mart 2025. Akbank'tan KAP'a yapılan bildirim şöyle:

Bankamız Yönetim Kurulu'nun 03.03.2025 tarihinde yaptığı toplantıda alınan karar gereğince; Bankamızın 2024 yılı faaliyetlerinden sağlanan 42.366.069.861,88 TL.'lik net kârdan;

· Ortaklarımıza, 31 Aralık 2024 tarihi itibariyle Bankamızın ödenmiş sermayesi olan 5.200.000.000 TL.'nin %5'ine tekabül eden 260.000.000 TL. birinci nakit brüt kâr payı ve 6.094.400.000 TL. ikinci nakit brüt kâr payı olmak üzere toplamda ödenmiş sermayenin %122,20'si olan 6.354.400.000 TL. nakit brüt kâr payı dağıtılması,

· Nakit kâr payı ödemelerine 26 Mart 2025 tarihinden itibaren başlanılması,

· Kanuni Yedek Akçe olarak 609.440.000 TL. ayrıldıktan sonra kalan kârın "Olağanüstü Yedekler"e tahsis edilmesi,

hususlarının, Yönetim Kurulu tarafından Olağan Genel Kurul'a teklif edilmesine karar verilmiştir.