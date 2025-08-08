ARA
DOLAR
40,68
0,17%
DOLAR
EURO
47,45
0,16%
EURO
GRAM ALTIN
4440,72
0,15%
GRAM ALTIN
BIST 100
10974,03
0,16%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Borsa
  • Aksa Akrilik'ten 125 milyon dolarlık satın alma açıklaması

Aksa Akrilik'ten 125 milyon dolarlık satın alma açıklaması

Aksa Akrilik Kimya Sanayi A.Ş. (AKSA) bugün KAP'a DowAksa Advanced Composites Holdings B.V. paylarının satın alınmasına ilişkin KAP'a bildirimde bulundu.

08 Ağustos 2025 | 14:07
Son Güncellenme: 08 Ağustos 2025 | 14:07
Aksa Akrilik'ten 125 milyon dolarlık satın alma açıklaması

Aksa Akrilik'ten KAP'a yapılan bildirim şöyle:

Şirketimiz tarafından 2 Haziran 2025 ve 4 Temmuz 2025 tarihli özel durum açıklamalarımızda kamuoyu ile paylaşılan, %50 oranında ortağı bulunduğumuz DowAksa Advanced Composites Holdings B.V.'nin, Dow Europe Holdings B.V.'ye ait diğer %50 oranındaki paylarının satın alınmasına ilişkin süreç, tüm yasal izinlerin alınması ve sözleşmesel kapanış koşullarının yerine getirilmesini takiben bugün itibarıyla tamamlanmıştır. Pay devir bedeli olan 125 milyon ABD Doları ödenmiş ve DowAksa Advanced Composites Holdings B.V. sermayesinin tamamı Şirketimiz mülkiyetine geçmiştir.

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL