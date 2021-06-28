2 Haziran’da 1.908’i test ettikten sonra düşüşe geçen, 20 Haziran’da 1.898’e kadar çıksa da burada kalıcılık sağlayamayan ons altın, 1.800’lerin altında seyrediyor.

Uzmanlar; teknik göstergelere göre kısa vadede 1.800 dolar altındaki yükselişlerin sınırlı kalabileceği ve satış baskının sürebileceği görüşünde birleşiyor.

ABD’de artan faiz beklentileri çerçevesinde tahvil getirilerinde önümüzdeki dönemde yukarı yönlü bir hareket oluşması riski ön planda tutuluyor.

Dolar endeksindeki yükseliş hareketinin devam etmesi ve ABD 10 yıllıklarında yüzde 1,50 seviyesi üzerine doğru yükseliş oluşması durumunda ons altındaki yükseliş çabalarının sınırlı kalması ve satıcılı seyrin devam etmesi bekleniyor.

Satış baskının hızlanması ve 1.750 doların altına inilmesi durumunda ilk etapta 1.748, 1.735 ve 1.722 destekleri izlenecek.