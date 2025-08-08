ARA
Arsan Tekstil'den bedelsiz açıklaması

SPK'nın bedelsiz sermaye artırımı onayı verdiği son şirketler arasında Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.Ş. de var.

08 Ağustos 2025 | 11:35
08 Ağustos 2025 | 11:35

Şirket bugün bedelsiz sermaye artırımı onayına (Yüzde 761,82666) ilişkin KAP'a bildirimde bulundu. Açıklama şöyle: Şirketimizin 400.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı II-18.1 Sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin 6'ncı maddesinin 6'ncı fıkrası kapsamında bir defaya mahsus aşılarak, şirketimiz sermayesinin 1.557.550.535 TL tutarında artırılarak 204.449.465 TL'den 1.762.000.000 TL'sına yükseltilmesine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru, 07.08.2025 tarih ve 2025/43 sayılı SPK Bülteni'nde duyurulduğu üzere onaylanmıştır.
 

