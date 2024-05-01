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Aztek Teknoloji (AZTEK) temettü tarihini duyurdu

Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş. dün KAP'a yaptığı bildirimde kesinleşen temettü tarihini duyurdu.

01 Mayıs 2024 | 10:11
Aztek Teknoloji (AZTEK) temettü tarihini duyurdu

Aztek Teknoloji kesinleşen temettü tarihini duyurdu. Şirket pay başına brüt 2,5036856 TL, net 2,2533170 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 7 Mayıs, ödeme tarihi ise 9 Mayıs 2024 olarak duyuruldu.

AZTEK'TEN KAR PAYI AÇIKLAMASI

Şirketten KAP'a yapılan bildirimde "Şirketimizin 17.04.2024 tarihinde yapılan 2023 mali yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda; Yönetim Kurulu'nun 21.03.2024 tarihli toplantısında yapmış olduğu kar dağıtımı önerisinin ortaklar tarafından oylanarak kabul edildiğini, bu doğrultuda Şirketimizin pay sahiplerine 1 TL nominal değerde bir adet paya brüt 2,5036856 TL, net 2,2533170 TL nakit temettü ödenmesine ve ödemenin 31.12.2024 tarihine kadar yapılmasına karar verildiğini duyurmuştuk. Pay sahiplerimize temettü ödemesi 07.05.2024 tarihinde peşin olarak yapılacaktır" denildi.

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