Kargo sektöründe franchise fırsatı

Sürat Kargo, franchise modelinde hayata geçirdiği yeni uygulamalarla yeni girişimcileri bünyesine katacak. 66 ilde toplam 371 acenteye sahip olan Sürat Kargo, 2026 sonunda 450’den fazla acenteye ulaşmayı hedefliyor. Özellikle dağıtımın, yani gelen kargonun yoğun olduğu lokasyonlarda acentelik faaliyetlerini artırmak için gelen kargo başına bir hakkediş modeli kurgulayan ve hayata geçiren şirket, böylece gelen kargonun dağıtım maliyetlerinin büyük bir kısmını kendisi üstleniyor. Ana hatlarına dokunmadan acentelik sistemlerini daha esnek bir yapıya dönüştürdüklerini söyleyen Sürat Kargo Genel Müdürü Cem Oğuz, “Türkiye genelinde güçlü marka değerimiz ve teknolojik altyapımızla girişimcilerin yanında olmaya devam ediyoruz” diyor.

ROYALTY ALINMIYOR

İsim hakkı bedeli birimin hak ediş bedeline göre 100 bin TL’den, teminat bedeli ise 200 bin TL’den başlıyor. Acentelik sisteminde sürekli lisans bedeli yani royalty uygulaması bulunmuyor. İstanbul’da Maslak, Ayazağa, Zekeriyaköy, İstinye, Sarıyer, Beşiktaş, Şişli ve çevresi hedeflenirken, Ankara, Antalya, İzmir, Bursa’da da mevcut şirket şubeleri üzerinden acentelik verilmesi planlanıyor. Franchise şubelere, bölge müdürlükleri üzerinden aday bilgilendirmesi, mevcut çalışanların acenteliğe yönlendirilmesi, operasyonel kabiliyet ve müşteri memnuniyetini artırıcı altyapı yatırımları, gelen kargo başına hak ediş ile dağıtım maliyetinin büyük kısmının şirket tarafından karşılanması gibi destekler veriliyor.

İSTİHDAMA KATKI

Franchise modelinde sundukları avantajlarla hem bölgesel istihdamın artmasına katkı sağladıklarını hem de girişimcilere sürdürülebilir bir iş modeli sunduklarını söyleyen Oğuz, “Franchise sistemimize dahil olacak girişimciler için başlangıç maliyetlerini şeffaf bir şekilde belirliyoruz” diyor.

Türkiye genelinde yaygın olarak faaliyet gösteren en büyük dört kargo firmasından biri olduklarını vurgulayan Cem Oğuz, acentelik sistemi ile ilgili yapılan çalışmalara ilişkin şu bilgileri veriyor: “Son yıllarda alt yapısal, teknolojik ve operasyonel başlıklarda önemli adımlar attık, atmaya devam ediyoruz. Bu süreçte öncelikle kendi iş gücümüzün kabiliyetlerini tüm paydaşların beklentilerini karşılayacak şekilde geliştirdik, aramıza yeni katılanlarda dahil olmak üzere tüm çalışma arkadaşlarımızın yetkinlik ve sektörel bilgilerini en üst düzeye taşımayı hedefliyoruz.”

İŞİN AYNASI

Uygun yer: İs tanbul’da Maslak, Ayazağa, Zekeriyaköy, İs tinye, Sarıyer, Beşik t aş, Şişli ve çevresi hedeflenir ken, Ankara, Antalya, İzmir, Bursa’da da mevcut şirket şubeleri üzerinden acentelik verilmesi planlanıyor.

İlk sermaye: İsim hakkı bedeli birimin hak ediş bedeline göre 100 bin TL’den, teminat bedeli ise 200 bin TL’den başlıyor.

Ciro hedefi: Bölgeye göre değişiyor.

Bayilere verilen destekler: Bölge müdürlükleri üzerinden aday bilgilendirmesi, mevcut çalışanların acenteliğe yönlendirilmesi, operasyonel kabiliyet ve müşteri memnuniyetini artırıcı altyapı yatırımları, gelen kargo başına hak ediş ile dağıtım maliyetinin büyük kısmının şirket tarafından karşılanması gibi destek ler veriliyor.

Başvuru için iletişim: www.suratkargo.com.tr