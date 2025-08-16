Bedelsiz sermaye artırımı için SPK'ya başvurdu: Yüzde 300

Ekos Teknoloji ve Elektrik AŞ dün (15 Ağustos) KAP'a bedelsiz sermaye artırımı için SPK'ya başvurduğunu duyurdu. Şirketten dün KAP'a yapılan bildirimde şöyle denildi:

"Yatırımcılarımızı daha önce bilgilendirdiğimiz üzere, Şirketimizin planlanan iç kaynaklardan sermaye artırımına ilişkin SPK başvurusu bugün itibarıyla gerçekleştirilmiştir. Bu süreç hakkındaki gelişmeleri kamuoyu ile ayrıca paylaşacağız. Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgisine sunarız"

SPK başvuru tarihi 15 Ağustos olarak açıklandı.