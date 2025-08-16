ARA
DOLAR
40,83
0,05%
DOLAR
EURO
47,79
0,53%
EURO
GRAM ALTIN
4378,79
0,05%
GRAM ALTIN
BIST 100
10870,57
0,43%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Borsa
  • Bedelsiz sermaye artırımı için SPK'ya başvurdu: Yüzde 300

Bedelsiz sermaye artırımı için SPK'ya başvurdu: Yüzde 300

Yönetim kurulu yüzde 300 oranında bedelsiz sermaye artırımı kararı almıştı...

16 Ağustos 2025 | 15:32
Son Güncellenme: 16 Ağustos 2025 | 15:46
Bedelsiz sermaye artırımı için SPK'ya başvurdu: Yüzde 300

Ekos Teknoloji ve Elektrik AŞ dün (15 Ağustos) KAP'a bedelsiz sermaye artırımı için SPK'ya başvurduğunu duyurdu. Şirketten dün KAP'a yapılan bildirimde şöyle denildi:

"Yatırımcılarımızı daha önce bilgilendirdiğimiz üzere, Şirketimizin planlanan iç kaynaklardan sermaye artırımına ilişkin SPK başvurusu bugün itibarıyla gerçekleştirilmiştir. Bu süreç hakkındaki gelişmeleri kamuoyu ile ayrıca paylaşacağız. Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgisine sunarız"

SPK başvuru tarihi 15 Ağustos olarak açıklandı.

 

İlgili Haberler
Efes, Koç Holding, Migros, Ereğli... BIST 100 hisselerinin teknik analizi (15.08.2025)
Efes, Koç Holding, Migros, Ereğli... BIST 100 hisselerinin teknik analizi (15.08.2025)
Borsada pazartesi temettü dağıtacak 3 şirket var (18 Ağustos)
Borsada pazartesi temettü dağıtacak 3 şirket var (18 Ağustos)
Kablo şirketinden bedelsiz kararı: Yüzde 900
Kablo şirketinden bedelsiz kararı: Yüzde 900
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL