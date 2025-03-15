Bedelsiz tarihini duyurdu: Yüzde 300

Nasmed Özel Sağlık Hizmetleri Ticaret A.Ş. (EGEPO) SPK'dan yüzde 300 oranında bedelsiz sermaye artırımı onayı almıştı. Şirket bugün KAP'a bedelsiz tarihini duyurdu. Buna göre bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 19 Mart Salı.

SPK bültenine göre Kurul, Ostim Endüstriyel Yatırımlar ve İşletme'nin 432 milyon 582 bin 985 lira, RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makine Sanayi Ticaret'in 400 milyon lira, Nasmed Özel Sağlık Hizmetleri Ticaret'in 375 milyon lira, Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın 335 milyon 548 bin 655 lira, Ral Yatırım Holding'in 270 milyon lira ve Bms Çelik Hasır Sanayi ve Ticaret'in 63 milyon 916 lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu onaylamıştı.