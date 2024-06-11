Bir şirketten daha bedelsiz başvurusu geldi: Yüzde 500

Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık Turizm Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş. (LKMNH) bugün yaptığı açıklamada SPK'ya bedelsiz sermaye artırımı başvurusu yapıldığını bildirdi. Şirketten yapılan açıklamada "Şirketimizin 36.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin kar dağıtımı kapsamında 180.000.000 TL (%500) bedelsiz artırılarak 216.000.000 TL'ye çıkarılması ve Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve İmtiyazlar" başlıklı 6' ncı maddesinin tadil edilmesi hususunda Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur" denildi.