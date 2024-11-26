Bir şirketten daha bedelsiz kararı geldi

Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş. bugün KAP'a bedelsiz sermaye artırım kararı (Yüzde 100) hakkında açıklama yaptı. Bugün şirketten KAP'a yapılan bildirimde karar şöyle paylaşıldı:

Yönetim Kurulunun 26.11.2024 tarihli toplantısında;

1. Şirketimizin 1.200.000.000.-TL olan çıkarılmış sermayesinin 5.000.000.000.- TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde;

- 1.029.244.493,26.- TL'si sermaye enflasyon düzeltmesi olumlu farklarından ve

- 170.755.506,74.- TL'sı olağanüstü yedeklerden karşılanmak suretiyle %100 oranında 1.200.000.000.-TL tutarında artırılarak 2.400.000.000.-TL'na çıkarılmasına,

2. Sermaye artırımı nedeniyle esas sözleşmenin 5'inci maddesinin tadil edilmesine,

3. Artırıma konu "Sermaye Enflasyon Olumlu Farkları" ve "Olağanüstü Yedekler " hesaplarından ilgili tutarların "Sermaye" hesabına aktarılmasına,

4. Artırılan 1.200.000.000.-TL tutarındaki sermayeyi temsil eden payların mevcut A ve B gurubu pay sahiplerine Şirketimiz sermayesine iştirakleri oranında bedelsiz olarak kayden dağıtılmasına karar verilmiştir.