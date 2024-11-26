ARA
DOLAR
34,64
0,21%
DOLAR
EURO
36,47
0,44%
EURO
GRAM ALTIN
2924,19
0,17%
GRAM ALTIN
BIST 100
9658,71
-0,01%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Bir şirketten daha bedelsiz kararı geldi

Borsa İstanbul'da bedelsiz sermaye artırımı karara alan şirketlere bir yenisi eklendi.

26 Kasım 2024 | 11:57
Bir şirketten daha bedelsiz kararı geldi

Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş. bugün KAP'a bedelsiz sermaye artırım kararı (Yüzde 100) hakkında açıklama yaptı. Bugün şirketten KAP'a yapılan bildirimde karar şöyle paylaşıldı:

Yönetim Kurulunun 26.11.2024 tarihli toplantısında;

1. Şirketimizin 1.200.000.000.-TL olan çıkarılmış sermayesinin 5.000.000.000.- TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde;
- 1.029.244.493,26.- TL'si sermaye enflasyon düzeltmesi olumlu farklarından ve
- 170.755.506,74.- TL'sı olağanüstü yedeklerden karşılanmak suretiyle %100 oranında 1.200.000.000.-TL tutarında artırılarak 2.400.000.000.-TL'na çıkarılmasına,
2. Sermaye artırımı nedeniyle esas sözleşmenin 5'inci maddesinin tadil edilmesine,
3. Artırıma konu "Sermaye Enflasyon Olumlu Farkları" ve "Olağanüstü Yedekler " hesaplarından ilgili tutarların "Sermaye" hesabına aktarılmasına,
4. Artırılan 1.200.000.000.-TL tutarındaki sermayeyi temsil eden payların mevcut A ve B gurubu pay sahiplerine Şirketimiz sermayesine iştirakleri oranında bedelsiz olarak kayden dağıtılmasına karar verilmiştir.

 

İlgili Haberler
Yeni şubeler için 4 bin 431 girişimci aranıyor: 100 şirketin franchise koşulları
Yeni şubeler için 4 bin 431 girişimci aranıyor: 100 şirketin franchise koşulları
İŞKUR haritasına göre bugün itibarıyla 85 bin 128 açık iş ilanı var
İŞKUR haritasına göre bugün itibarıyla 85 bin 128 açık iş ilanı var
Bir dev şirket daha küçülmeye gidiyor: 11 bin kişi işsiz kalabilir
Bir dev şirket daha küçülmeye gidiyor: 11 bin kişi işsiz kalabilir
Yeşil finansman fırsatları: Bankaların kredi destekleri
Yeşil finansman fırsatları: Bankaların kredi destekleri
Çinli otomobil şirketi Avrupa'daki ilk üretimine başladı
Çinli otomobil şirketi Avrupa'daki ilk üretimine başladı
Elon Musk F35'leri eleştirdi: Bunun yerine önerisi
Elon Musk F35'leri eleştirdi: Bunun yerine önerisi
Maliyeti düşüren franchise fırsatları
Maliyeti düşüren franchise fırsatları
0
  • ALTIN GRAM - TL 2924,19 0,17%
  • ALTIN ONS 2625,07 -0,05%
  • BIST 100 9658,71 -0,01%
  • DOLAR/JAPON YENI 153,968 -0,127%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,40973 0,82427%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 104,86 1,0433%
  • DOLAR/TURK LIRASI 34,6445 0,2123%
  • EURO/DOLAR 1,0506 0,132%
  • EURO/TURK LIRASI 36,4704 0,4393%
  • STERLIN/DOLAR 1,25709 0,02865%
Borsa Haberleri
SPK başkanı duyurdu: Açığa satış yasağı kalkacak
Bir şirketten daha bedelsiz kararı geldi
Sürdürülebilir hisseler BIST-100’ü geçti
YEO Teknoloji (YEOTK) bedelsiz tarihi belli oldu
Tüpraş'tan (TUPRS) KAP'a dünkü yangınla ilgili açıklama var
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' duyuran 4 şirket
Bugün bir şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
Burçelik (BURCE) bedelsiz tarihi belli oldu
Prizma Matbaacılık (PRZMA) bedelsiz tarihi belli oldu
Manas Enerji Yönetimi (MANAS) bedelli tarihi belli oldu
Fenerbahçe Futbol A.Ş.'den (FENER) bedelli kararı
BMS Birleşik Metal (BMSTL) bedelsiz tarihi belli oldu
25 Kasım borsada gün sonu özeti
Akfen Yenilenebilir Enerji’den (AKFYE) tahsisli sermaye artırımı açıklaması
Gübretaş'tan (GUBRF) geri alım programı açıklaması
GERİ
İLERİ
SPK başkanı duyurdu: Açığa satış yasağı kalkacak
Bir şirketten daha bedelsiz kararı geldi
Sürdürülebilir hisseler BIST-100’ü geçti
YEO Teknoloji (YEOTK) bedelsiz tarihi belli oldu
Tüpraş'tan (TUPRS) KAP'a dünkü yangınla ilgili açıklama var
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' duyuran 4 şirket
Bugün bir şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
Burçelik (BURCE) bedelsiz tarihi belli oldu
Prizma Matbaacılık (PRZMA) bedelsiz tarihi belli oldu
Manas Enerji Yönetimi (MANAS) bedelli tarihi belli oldu
Fenerbahçe Futbol A.Ş.'den (FENER) bedelli kararı
BMS Birleşik Metal (BMSTL) bedelsiz tarihi belli oldu
25 Kasım borsada gün sonu özeti
Akfen Yenilenebilir Enerji’den (AKFYE) tahsisli sermaye artırımı açıklaması
Gübretaş'tan (GUBRF) geri alım programı açıklaması
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL