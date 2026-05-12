Turkcell'den ilk çeyrek bilanço değerlendirmesi var

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Turkcell, 2026 yılının ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını paylaştı.

Güçlü ve sürdürülebilir büyüme performansını devam ettiren şirketin bu döneminde konsolide gelirleri yıllık bazda yüzde 8,9 artarak 68,4 milyar liraya ulaştı. Turkcell'in konsolide faiz, amortisman ve vergi öncesi karı (FAVÖK) yüzde 3,2 artışla 28,3 milyar lira olurken, FAVÖK marjı yüzde 41,4 seviyesinde gerçekleşti. Şirketin vergi öncesi karı yüzde 38,8 artışla 11,9 milyar liraya, net karı ise yüzde 14,9 yükselişle 4,6 milyar liraya çıktı.

Faturalı abone bazı net 661 bin arttı

Müşteri odaklı yaklaşımı, güçlü altyapısı ve yenilikçi teklifleriyle Turkcell, yılın ilk çeyreğini Mobil Numara Taşıma (MNT) tarafında başarılı sonuçlarla tamamladı. Toplam mobil abone bazı net 655 bin abone kazanımıyla genişleyen şirketin faturalı abone bazı da net 661 bin artışla istikrarlı büyümesini sürdürdü. Faturalı abone oranı, şirketin "değer odaklı büyüme" stratejisinin etkisiyle yüzde 81 seviyesine ulaştı.

Şirket, Dijital İş Servisleri (DBS) tarafında kurumsal projelerin katkısıyla yükselen donanım gelirlerinin yanı sıra veri merkezi ve bulut servislerinde yüzde 21'lik artış sağladı. Bu durum, DBS gelirlerinde yıllık yüzde 64'lük yükselişi beraberinde getirdi.

Turkcell, "Hız Yılı" ilan ettiği 2026'da Wi-Fi 7 destekli Superonline UltraFiber paketleriyle ev internetinde saniyede 10 gigabite varan hızları sunan Türkiye'deki ilk ve tek operatör oldu. Yılın ilk çeyreğinde al-sat operasyonları dahil sabit tarafta toplam 36 bin net fiber abone kazanımı gerçekleştiren şirket, devam eden sabit altyapı yatırımları sayesinde fiber altyapısıyla kapsadığı hane sayısını 138 bin artırarak toplam 6,5 milyona çıkardı. Fiber aboneye dönüşüm oranı ise yüzde 41,8 seviyesinde gerçekleşti. Şirketin 1000 Mbps ve üzeri hızlara sahip fiber abone portföyünün, toplam bireysel fiber aboneleri içindeki payı da yaklaşık yüzde 20 seviyesine yükseldi.

"Techfin" alanında faaliyet gösteren Paycell, yüksek baz etkisine rağmen grup ortalamasının üzerinde büyümeye devam etti. Paycell'in gelirleri, POS ve mobil ödeme iş kollarındaki ivmenin etkisiyle yüzde 15 artış gösterdi. Financell'de net faiz marjı, önceki yılın aynı dönemine göre 3,6 puan artışla yüzde 8,3'e yükseldi. Techfin segmentinin toplam gelir artışı ise yüzde 4 seviyesinde gerçekleşti.

Turkcell'in Mobil Dünya Kongresi'nde (MWC 2026) sektör paydaşlarıyla geliştirdiği ve yurt dışı kaynaklı sahte aramaları önlemeye yönelik modeli, Dünya GSM Birliği (GSMA) tarafından örnek uygulama seçildi. Aynı kongrede, 6G ve yeni nesil şebeke teknolojileriyle ilgili AR-GE çalışmaları için stratejik işbirliklerine de imza atıldı.

5G dönüşümü için 1 milyar dolar tutarında Murabaha sendikasyon kredisi sağlandı

Turkcell, ilk çeyrekte 5G dönüşümü ve yeni nesil bağlantı teknolojilerine yönelik yatırımları desteklemek amacıyla 1 milyar dolar tutarında murabaha sendikasyon kredisi sağladı.

Turkcell, sürdürülebilirlik başlığı altında da stratejik adımlar attı. Son olarak nisan ayında Mersin'de 12,1 megavat kapasiteli güneş enerjisi santralinin satın alımını gerçekleştiren şirketin toplam aktif güneş enerjisi kapasitesi 74,4 megavata çıktı. Turkcell'in toplam yenilenebilir enerji kapasitesi ise 99 megavata ulaştı.

CDP İklim Değişikliği Programı'nda "Global A" notu alan Turkcell, TSRS uyumlu 2025 sürdürülebilirlik raporunu da yayımladı.

"Yeni nesil bir dijital altyapının kapılarını araladık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, 5G'nin Türkiye'nin dijital dönüşüm yolculuğunda tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Koç, 32 yıllık teknoloji liderliklerini güçlü altyapı yatırımları ve yenilikçi vizyonlarıyla istikrarlı bir çizgide sürdürdüklerine değinerek şunları kaydetti:

"İlk çeyreğin son gününde Türkiye'yi Turkcell gücünde 5G ile buluşturmanın gururunu yaşadık. 5G ile yalnızca iletişim standartlarını yükseltmekle kalmadık, aynı zamanda sanayiden sağlığa, eğitimden ulaşıma kadar pek çok alanda ülkemizin rekabet gücünü artıracak yeni nesil bir dijital altyapının da kapılarını araladık. En geniş frekans bandı, en yüksek kapasiteye sahip şebeke mimarimiz, güçlü fiber altyapımız ve veri merkezlerimizle bu yeni döneme güçlü bir başlangıç yaptık. Mobil pazarda liderliğimizi sürdürüyoruz."

Koç, güçlü teknolojik altyapılarına müşterilerin gösterdiği ilgi sayesinde büyümeyi sürdürdüklerini aktararak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yılın ilk üç aylık döneminde toplam abone sayımız 44,5 milyona, mobil abone sayımız 39,8 milyona ulaştı. Faturalı abone bazımız, net 661 bin artışla istikrarlı büyümesini sürdürürken, faturalı abone oranımız yüzde 81 seviyesine yükseldi. Türkiye'nin Turkcell'i olarak teknoloji alanında ülkemizi daha ileri taşıma motivasyonuyla çalışmaya devam ediyoruz. Bu vesileyle attığımız her adımda emeği olan çalışma arkadaşlarıma, destekleri için Yönetim Kurulumuza, hissedarlarımıza ve iş ortaklarımıza gönülden teşekkür ediyorum."