Geçen hafta GameStop CEO'su Ryan Cohen tarafından sunulan teklif ile ABD merkezli e-ticaret şirketi eBay'i hisse başına 125 dolar nakit ve hisse senedi karşılığında bünyesine katmayı hedefliyordu. Ancak eBay yönetim kurulu, bağımsız danışmanlarla yaptığı inceleme sonucunda, yaklaşık 48 milyar dolar piyasa değerine sahip olan şirketin, kendisinden çok daha küçük olan 10,3 milyar dolarlık GameStop tarafından satın alınması önerisini geri çevirdi.

CNBC'de yer alan habere göre; eBay Yönetim Kurulu Başkanı Paul Pressler, ret kararını bildirdiği mektupta teklifin finansal açıdan yetersiz olduğunu vurguladı. Şirket; finansman önerisindeki belirsizlikler, operasyonel riskler ve oluşacak devasa borç yükü gibi ciddi endişelerini dile getirdi.

Ryan Cohen, 20 milyar dolarlık bir finansman taahhüdü ve şirketin kasasındaki 9 milyar dolar nakde güvense de, piyasa analistleri aradaki büyük finansman açığına ve iki şirket arasında stratejik bir sinerji bulunmadığına dikkat çekti. Cohen'in daha önce katıldığı bir televizyon programında finansman detayları hakkında net bilgi vermekten kaçınması da piyasadaki şüpheleri artırmıştı. Konuyla ilgili GameStop cephesinden henüz resmi bir açıklama gelmedi.