ARA
DOLAR
45,41
0,07%
DOLAR
EURO
53,22
-0,21%
EURO
ALTIN
6760,94
0,00%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Gündem
  • Milyonlarca emekli merakla bekliyordu! Bayram ikramiyesi ve emekli maaşı ödeme takvimi belli oldu

Milyonlarca emekli merakla bekliyordu! Bayram ikramiyesi ve emekli maaşı ödeme takvimi belli oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, mayıs ayı emekli maaşlarının ve Kurban Bayramı emekli ikramiyesinin ne zaman hesaplara yatırılacağını açıkladı.

Ekonomist
Ekonomist

Son Güncellenme:
Milyonlarca emekli merakla bekliyordu! Bayram ikramiyesi ve emekli maaşı ödeme takvimi belli oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilerin aylık ödemeleri ile Kurban Bayramı ikramiyelerinin 17-22 Mayıs tarihleri arasında hesaplarına yatırılacağını duyurdu.

1 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar?

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar?

Bakan Vedat Işıkhan, Kurban Bayramı emekli ikramiyelerinin Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi aynı miktarda ödeneceğini de açıklamıştı. Bu durumda Kurban Bayramı'nda emekli ikramiyesi ödemesi 4 bin TL olacak.

 

2 Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak?

Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak?

Bakan Vedat Işıkhan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, emeklilerin bayram ikramiyeleri ve aylık ödemelerinin Kurban Bayramı öncesinde 17-22 Mayıs tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacağını duyurdu.

3 SSK (4A) emekli maaşları ile bayram ikramiyesi ne zaman hesaplara yatacak?

SSK (4A) emekli maaşları ile bayram ikramiyesi ne zaman hesaplara yatacak?

4A (SSK) kapsamındaki emeklilerin 2026 yılı Mayıs dönemi aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyeleri ödeme günü

17, 18, 19, 20, 21, 22 olanların mevcut ödeme günlerinde,

23, 24 olanların: 21 Mayıs

25, 26 olanların: 22 Mayıs tarihinde ödenecek.

4 Bağ-Kur emeklilerinin maaşları ne zaman yatacak?

Bağ-Kur emeklilerinin maaşları ne zaman yatacak?

4B (Bağ-Kur) kapsamındaki emeklilerin maaş ve bayram ikramiyeleri ödemeleri ise, ödeme günü

  • 25, 26 olanların: 21 Mayıs
  • 27, 28 olanların: 22 Mayıs tarihinde yapılacak.

5 Emekli sandığı (4C) maaşları ne zaman yatacak?

Emekli sandığı (4C) maaşları ne zaman yatacak?

4C (Emekli Sandığı) kapsamındaki emeklilerin 2026 Kurban Bayramı ikramiyeleri ise 20 Mayıs tarihlerinde ödenecek.
İlgili Haberler
Emekli maaşları ne zaman yatacak? Emekli maaşları Kurban Bayramı öncesinde yatacak mı? SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı maaş ödeme takvimi
Emekli maaşları ne zaman yatacak? Emekli maaşları Kurban Bayramı öncesinde yatacak mı? SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı maaş ödeme takvimi
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL