Milyonlarca emekli merakla bekliyordu! Bayram ikramiyesi ve emekli maaşı ödeme takvimi belli oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilerin aylık ödemeleri ile Kurban Bayramı ikramiyelerinin 17-22 Mayıs tarihleri arasında hesaplarına yatırılacağını duyurdu.
1 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar?
Bakan Vedat Işıkhan, Kurban Bayramı emekli ikramiyelerinin Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi aynı miktarda ödeneceğini de açıklamıştı. Bu durumda Kurban Bayramı'nda emekli ikramiyesi ödemesi 4 bin TL olacak.
2 Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak?
Bakan Vedat Işıkhan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, emeklilerin bayram ikramiyeleri ve aylık ödemelerinin Kurban Bayramı öncesinde 17-22 Mayıs tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacağını duyurdu.
3 SSK (4A) emekli maaşları ile bayram ikramiyesi ne zaman hesaplara yatacak?
4A (SSK) kapsamındaki emeklilerin 2026 yılı Mayıs dönemi aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyeleri ödeme günü
17, 18, 19, 20, 21, 22 olanların mevcut ödeme günlerinde,
23, 24 olanların: 21 Mayıs
25, 26 olanların: 22 Mayıs tarihinde ödenecek.
4 Bağ-Kur emeklilerinin maaşları ne zaman yatacak?
4B (Bağ-Kur) kapsamındaki emeklilerin maaş ve bayram ikramiyeleri ödemeleri ise, ödeme günü
- 25, 26 olanların: 21 Mayıs
- 27, 28 olanların: 22 Mayıs tarihinde yapılacak.